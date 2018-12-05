Гандбольна «Галичанка» двічі здолала польську команду у спарингах



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Фото Романа Шарого

Львів'янки перемогли «Корону Кельце»

Наприкінці минулого тижня львівська «Галичанка» приймала на домашньому майданчику польську «Корону Гандбол Кельце» (Korona Handball Kielce).

Команди зіграли два товариські матчі, переможцем яких стали господарі, йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».

«Галичанка» (Львів, Україна) – Korona Handball Kielce (Польща) – 32:29 (17:15) та 29:28 (16:13).

Найкращим бомбардиром серед гандболісток обох команд була «галичанка» Тетяна Поляк, яка забила 17 м’ячів за два матчі.

У цих матчах набували досвіду і майстерності молоді гравчині «Галичанки», у тому числі і новенькі.

Нагадаємо, що лідери команди у той самий час змагалися у Словаччині у складі національної збірної України у кваліфікаційному турнірі до чемпіонату світу-2019.

Додамо, що жіноча збірна України у підсумку не вийшла на Чемпіонат світу-2019 з гандболу.