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    Гандбольна Ліга чемпіонів. «Мотор» сенсаційно обіграє свого найбільшого суперника

    Вирішальний м'яч був закинутий на останній секунді поєдинку
    «Мотор» здобув шосту перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2017/18. Запоріжці в Харкові здолали лідера секстету D «Монпельє». У першій половині гра була рівною. Господарі в кінцівці зуміли закинути 4 м'ячі поспіль і пішли в невеликий відрив. Однак на перерву команди пішли за рахунку 14:12 на користь
    • Сьогодні, 17:58
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    Вирішальний м'яч був закинутий на останній секунді поєдинку

    «Мотор» здобув шосту перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2017/18. Запоріжці в Харкові здолали лідера секстету D «Монпельє».

    У першій половині гра була рівною. Господарі в кінцівці зуміли закинути 4 м'ячі поспіль і пішли в невеликий відрив. Однак на перерву команди пішли за рахунку 14:12 на користь «Мотора».

    У другому таймі гостям вдалося спочатку зрівняти рахунок, а потім вони двічі виходили вперед. Однак ближче до кінцівки «Мотор» перехопив ініціативу. Підопічні Патрика Ромбеля за три хвилини до кінця вели 30:27.

    Однак французи на останній хвилині вирівняли становище. Цікаво, що при рахунку 30:29 розігруючий запорожців Айденас Малашінскас не реалізував семиметровий, і через кілька секунд «Монпельє» закинув у відповідь.

    В останній атаці при чисельній більшості українці вирвали перемогу завдяки точному кидку Бориса Пухівського на останній секунді. Як підсумок - 31:30 на користь «Мотора».

    Найрезультативнішим у складі господарів став білоруський плеймейкер Борис Пухівський, який виконав 13 кидків і записав на свій рахунок 8 голів.

    Гандбольна Ліга чемпіонів. Група D

    10-ий тур

    «Мотор» - «Монпельє» - 31:30

    Джерело: xsport.ua

    Ліга чемпіонів Мотор Січ Гандбол
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