Вирішальний м'яч був закинутий на останній секунді поєдинку

«Мотор» здобув шосту перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2017/18. Запоріжці в Харкові здолали лідера секстету D «Монпельє». У першій половині гра була рівною. Господарі в кінцівці зуміли закинути 4 м'ячі поспіль і пішли в невеликий відрив. Однак на перерву команди пішли за рахунку 14:12 на користь



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Вирішальний м'яч був закинутий на останній секунді поєдинку

«Мотор» здобув шосту перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2017/18. Запоріжці в Харкові здолали лідера секстету D «Монпельє».

У першій половині гра була рівною. Господарі в кінцівці зуміли закинути 4 м'ячі поспіль і пішли в невеликий відрив. Однак на перерву команди пішли за рахунку 14:12 на користь «Мотора».

У другому таймі гостям вдалося спочатку зрівняти рахунок, а потім вони двічі виходили вперед. Однак ближче до кінцівки «Мотор» перехопив ініціативу. Підопічні Патрика Ромбеля за три хвилини до кінця вели 30:27.

Однак французи на останній хвилині вирівняли становище. Цікаво, що при рахунку 30:29 розігруючий запорожців Айденас Малашінскас не реалізував семиметровий, і через кілька секунд «Монпельє» закинув у відповідь.

В останній атаці при чисельній більшості українці вирвали перемогу завдяки точному кидку Бориса Пухівського на останній секунді. Як підсумок - 31:30 на користь «Мотора».

Найрезультативнішим у складі господарів став білоруський плеймейкер Борис Пухівський, який виконав 13 кидків і записав на свій рахунок 8 голів.

Гандбольна Ліга чемпіонів. Група D

10-ий тур

«Мотор» - «Монпельє» - 31:30

Джерело: xsport.ua