Гандбольна Ліга чемпіонів. Український «Мотор» впевнено переміг македонський «Металург»

Найрезультативнішим гравцем матчу став Артем Козакевич

Гандболісти запорізького «Мотора» обіграли в гостях македонський «Металург» у матчі 9-го туру Ліги чемпіонів (секстет D). Результат зустрічі у спортивному центрі «Борис Трайковський» міста Скоп'є - 30:22. Український чемпіон мав перевагу протягом всієї гри і ще за підсумками першого тайму пішов у відрив -



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Найрезультативнішим гравцем матчу став Артем Козакевич

Гандболісти запорізького «Мотора» обіграли в гостях македонський «Металург» у матчі 9-го туру Ліги чемпіонів (секстет D).

Результат зустрічі у спортивному центрі «Борис Трайковський» міста Скоп'є - 30:22.

Український чемпіон мав перевагу протягом всієї гри і ще за підсумками першого тайму пішов у відрив - 16:11. Надалі гості тільки нарощували свою перевагу, довівши її до 8 м'ячів. Найрезультативнішим гравцем матчу став Артем Козакевич, на рахунку якого 5 голів.

Нагадаємо, що українська команда ще минулого туру забезпечила собі участь на наступному етапі змагань.

Після 9-ти турів «Мотор» має 13 очок, відстаючи від лідера групи - французького «Монпельє» на 3 пункти. На третьому місці турецький «Бешикташ» (7 очок). Далі клуби розташувалися у такому порядку – «Спортинг» (Портуралія) - 6 очок, «Чеховські Ведмеді» (Росія) та «Металург» - по 5.