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    Гандбольний «Мотор» бере участь у міжнародному турнірі у Німеччині

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    Гандбольний «Мотор» бере участь у міжнародному турнірі у Німеччині

    Українська команда вже встигла здобути одну перемогу

    Чемпіон України з гандболу «Мотор» у межах підготовки до нового сезону бере участь у контрольному турнірі у німецькому місті Рімпар (10-12 серпня).

    Напередодні команда вже провела перший поєдинок – проти клубу «Рімпар Вольфе».

    Турнір Wölfe Cup українська команда розпочала з перемоги – 34:30.

    Наступні матчі «Мотор» проведе у суботу та неділю, 11-12 серпня.

    11 серпня

     «Мотор» (Україна) - ГОГ (Данія). Початок – 20:00

    12 серпня

     «Мотор» (Україна) – «Лінц» (Австрія). Початок – 18:00

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    Німеччина українці Гандбол
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