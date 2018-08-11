Гандбольний «Мотор» бере участь у міжнародному турнірі у Німеччині
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Розсилка
Українська команда вже встигла здобути одну перемогу
Чемпіон України з гандболу «Мотор» у межах підготовки до нового сезону бере участь у контрольному турнірі у німецькому місті Рімпар (10-12 серпня).
Напередодні команда вже провела перший поєдинок – проти клубу «Рімпар Вольфе».
Турнір Wölfe Cup українська команда розпочала з перемоги – 34:30.
Наступні матчі «Мотор» проведе у суботу та неділю, 11-12 серпня.
11 серпня
«Мотор» (Україна) - ГОГ (Данія). Початок – 20:00
12 серпня
«Мотор» (Україна) – «Лінц» (Австрія). Початок – 18:00
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