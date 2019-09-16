Гандбольний «Мотор» програв на старті Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Веспрем» - «Мотор» ehfcl.com

Запоріжці поступилися на виїзді угорському «Веспрему»

Запорізький «Мотор» програв на виїзді угорському «Веспрему» в стартовому поєдинку групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів – 28:40.

«Веспрем» (Угорщина) – «Мотор» (Україна) – 40:28 (17:13)

На початку зустрічі українці надто багато помилялися та хибили, дозволивши супернику піти в відрив. За перші п’ять хвилин чинні чемпіони України лише одного разу влучили в площину воріт суперника.

Поступово українцям все ж вдалося вирівняти гру. Однак у другій половині гра «Мотора» остаточно розладналася. То ж поразка стала цілком закономірною.

У наступному поєдинку «Мотор» грає 22 вересня також на виїзді в польському Кельце проти місцевої «Віва Кельце».