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    Гандбольний «Мотор» програв на старті Ліги чемпіонів

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    &laquo;Веспрем&raquo; - &laquo;Мотор&raquo;&nbsp; - Гандбольний «Мотор» програв на старті Ліги чемпіонів
    «Веспрем» - «Мотор» 
    ehfcl.com

    Запоріжці поступилися на виїзді угорському «Веспрему»

    Запорізький «Мотор» програв на виїзді угорському «Веспрему» в стартовому поєдинку групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів – 28:40.

    «Веспрем» (Угорщина) – «Мотор» (Україна) – 40:28 (17:13)

    На початку зустрічі українці надто багато помилялися та хибили, дозволивши супернику піти в відрив. За перші п’ять хвилин чинні чемпіони України лише одного разу влучили в площину воріт суперника.

    Поступово українцям все ж вдалося вирівняти гру. Однак у другій половині гра «Мотора» остаточно розладналася. То ж поразка стала цілком закономірною.

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    У наступному поєдинку «Мотор» грає 22 вересня також на виїзді в польському Кельце проти місцевої «Віва Кельце».

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