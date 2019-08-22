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    Запорізький «Мотор» здобув несподівано розгромну перемогу над чемпіонами Білорусі

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    Юрій Кубатко і його партнери за&nbsp;&laquo;Мотором&raquo; були на висоті&nbsp; - Запорізький «Мотор» здобув несподівано розгромну перемогу над чемпіонами Білорусі
    Юрій Кубатко і його партнери за «Мотором» були на висоті 
    XSport

    Команда Степанця перебуває в гарній формі вже зараз

    Несподівано крупною виявилася перемога українського «Мотора» на білоруським СКА з Мінська в стартовому турі «Кубка Дніпра-2019» у Запоріжжі.

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    Обидві команди посилилися досвідченими виконавцями, але всупереч очікуванням серйозної боротьби на майданчику не вийшло.

    «Мотор» мав перевагу в 14 м'ячів і лише в кінцівці скинув оберти – перемога 34:26.

     «Мотор» (Запоріжжя, Україна) – СКА (Мінськ, Білорусь) – 34:26

    «Мотор»: Комок, Вуйовіч (1), Денисов (4), Сорока (3), Касай, Кубатко (2), Кравченко (1), Дорощук, Кус, Бабичев (2), Гурковський (2), Пуховський (6), Малашинскас (3), Донцов (2), Вуйовіч, Жуков (3), Яанімаа (3), Паровінчак (1)

    В  іншому матчі першого туру Кубка Дніпра ізраїльський «Хапоель» з Рішона програв польській «Віслі» з Плоцька – 18:25.

    Завтра, 23 серпня «Мотор» о 16:00 розпочне матч проти ізраїльського «Хапоеля».

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