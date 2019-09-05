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    Гандбольний «Мотор» стартував у SEHA-лізі з важкої перемоги

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    «Мотор» стартував у SEHA-лізі 
    seha-liga.com

    Запоріжці вирвали на виїзді перемогу проти словацького «Татрана»

    Гандбольний «Мотор» з Запоріжжя вирвав на виїзді перемогу проти словацького «Татрана» в стартовому поєдинку SEHA-ліги – 25:24.

    Запоріжці виграли перший тайм (12:11), а в другому втратили перевагу. За півтори хвилини до кінця ігрового часу вони зрівняли рахунок, а на останніх секундах вирвали перемогу.

    У наступному матчі «Мотор» зіграє 7 вересня вдома проти «Вардара» з Північної Македонії.

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