«Геліос» розпочав процедуру ліквідації

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Фото: ФК Геліос

За інформацією ЗМІ, всі футболісти харківського клубу з початку липня отримають статус вільних агентів

У «Геліосі» почався процес ліквідації, всі співробітники клубу написали заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомляє Sport Arena.

Футболісти харківського клубу з початку липня отримають статус вільних агентів.

Ймовірна причина - керівництво втратило інтерес до футболу.

У клубу були невеликі фінансові проблеми, але не серйозні.

На початку 2018 року «Геліос» подавав заявку на участь в Прем'єр-лізі, але у весняній частині першої ліги клуб виграв лише два рази і зайняли дев'яте місце.

Харківський клуб - не єдиний, хто запустив процедуру ліквідації.

Через договірні матчі з Першої ліги знялася одеська «Жемчужина».

Раніше харків'яни потрапили в список клубів, які підозрюються правоохоронними органами в організації договірних поєдинків.