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    «Геліос» розпочав процедуру ліквідації

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    Фото: ФК Геліос - «Геліос» розпочав процедуру ліквідації
    Фото: ФК Геліос

    За інформацією ЗМІ, всі футболісти харківського клубу з початку липня отримають статус вільних агентів

    У «Геліосі» почався процес ліквідації, всі співробітники клубу написали заяву про звільнення за власним бажанням.

    Про це повідомляє Sport Arena.

    Футболісти харківського клубу з початку липня отримають статус вільних агентів.

    Ймовірна причина - керівництво втратило інтерес до футболу.

    У клубу були невеликі фінансові проблеми, але не серйозні.

    На початку 2018 року «Геліос» подавав заявку на участь в Прем'єр-лізі, але у весняній частині першої ліги клуб виграв лише два рази і зайняли дев'яте місце.

    Харківський клуб - не єдиний, хто запустив процедуру ліквідації.

    Через договірні матчі з Першої ліги знялася одеська «Жемчужина».

    Раніше харків'яни потрапили в список клубів, які підозрюються правоохоронними органами в організації договірних поєдинків.

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