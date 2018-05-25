«Геліос» розпочав процедуру ліквідації
-
Розсилка
За інформацією ЗМІ, всі футболісти харківського клубу з початку липня отримають статус вільних агентів
У «Геліосі» почався процес ліквідації, всі співробітники клубу написали заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це повідомляє Sport Arena.
Футболісти харківського клубу з початку липня отримають статус вільних агентів.
Ймовірна причина - керівництво втратило інтерес до футболу.
У клубу були невеликі фінансові проблеми, але не серйозні.
На початку 2018 року «Геліос» подавав заявку на участь в Прем'єр-лізі, але у весняній частині першої ліги клуб виграв лише два рази і зайняли дев'яте місце.
Харківський клуб - не єдиний, хто запустив процедуру ліквідації.
Через договірні матчі з Першої ліги знялася одеська «Жемчужина».
Раніше харків'яни потрапили в список клубів, які підозрюються правоохоронними органами в організації договірних поєдинків.