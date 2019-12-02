Гемілтон випередив легендарного Шумахера за Великими шоломами в Формулі-1



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Льюїс Гемілтон SB

Британський пілот команди «Мерседес» виборов шостий Великий шолом у кар’єрі

Британський пілот команди Формули-1 «Мерседес» Льюїс Гемілтон випередив легендарного німця Міхаеля Шумахера за здобутими Великими шоломами. На останньому етапі сезону в Абу-Дабі Гемілтон здобув свій уже шостий Шолом.

У Формулі-1 Великий шолом здобуває пілот, який упродовж одного етапу переміг в кваліфікації, зі старту до фінішу очолював гонку та показав при цьому найшвидше коло.

Найбільше Шоломів у Формулі-1 виборював Джим Кларк у 60-х роках минулого століття. Гемілтон вийшов на чисте друге місце.

Льюїс Гемілтон цього сезону виборов шостий чемпіонський титул в Формулі-1.

Семиразовий чемпіон Королівських перегонів Міхаель Шумахер продовжує лікуватися після важкого падіння під час катання на лижах у грудні 2013 року.