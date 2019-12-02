  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гемілтон випередив легендарного Шумахера за Великими шоломами в Формулі-1

    • Розсилка
    Льюїс Гемілтон&nbsp; - Гемілтон випередив легендарного Шумахера за Великими шоломами в Формулі-1
    Льюїс Гемілтон 
    SB

    Британський пілот команди «Мерседес» виборов шостий Великий шолом у кар’єрі

    Британський пілот команди Формули-1 «Мерседес» Льюїс Гемілтон випередив легендарного німця Міхаеля Шумахера за здобутими Великими шоломами. На останньому етапі сезону в Абу-Дабі Гемілтон здобув свій уже шостий Шолом.

    У Формулі-1 Великий шолом здобуває пілот, який упродовж одного етапу переміг в кваліфікації, зі старту до фінішу очолював гонку та показав при цьому найшвидше коло.

    Найбільше Шоломів у Формулі-1 виборював Джим Кларк у 60-х роках минулого століття. Гемілтон вийшов на чисте друге місце.

     Читайте також: Українець Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у НБА (відео)

    Льюїс Гемілтон цього сезону виборов шостий чемпіонський титул в Формулі-1.

    Семиразовий чемпіон Королівських перегонів Міхаель Шумахер продовжує лікуватися після важкого падіння під час катання на лижах у грудні 2013 року.

    Формула-1 Льюїс Гемілтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ