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    «Генк» без Маліновського обіграв «Андерлехт» Макаренка у матчі чемпіонату Бельгії

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    Євген Макаренко (у центрі). Фото ФК &laquo;Андерлехт&raquo; - «Генк» без Маліновського обіграв «Андерлехт» Макаренка у матчі чемпіонату Бельгії
    Євген Макаренко (у центрі). Фото ФК «Андерлехт»

    Руслан пропускав матч, а Євген відіграв усі 90 з лишнім хвилин

    У сьомому турі чемпіонату Бельгії могло відбутися справжнє дербі півзахисників збірної України: «Генк» Руслана Маліновського приймав «Андерлехт» Євгена Макаренка.

    Утім, Маліновський через одноматчеву дискваліфікацію гру пропустив, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Макаренко же вийшов у стартовому складі гостей і відіграв повний матч, який закінчився перемогою господарів із рахунком 1:0.

    Після семи турів «Генк» посідає другу сходинку у турнірній таблиці (17 очок), «Андерлехт» – третю (13 очок).

    У цьому сезоні Євген Макаренко провів у складі «Андерлехту» сім поєдинків, в яких відзначився однією результативною передачею.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія українці Руслан Маліновський
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