«Генк» без Маліновського обіграв «Андерлехт» Макаренка у матчі чемпіонату Бельгії
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Розсилка
Євген Макаренко (у центрі). Фото ФК «Андерлехт»
Руслан пропускав матч, а Євген відіграв усі 90 з лишнім хвилин
У сьомому турі чемпіонату Бельгії могло відбутися справжнє дербі півзахисників збірної України: «Генк» Руслана Маліновського приймав «Андерлехт» Євгена Макаренка.
Утім, Маліновський через одноматчеву дискваліфікацію гру пропустив, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Макаренко же вийшов у стартовому складі гостей і відіграв повний матч, який закінчився перемогою господарів із рахунком 1:0.
Після семи турів «Генк» посідає другу сходинку у турнірній таблиці (17 очок), «Андерлехт» – третю (13 очок).
У цьому сезоні Євген Макаренко провів у складі «Андерлехту» сім поєдинків, в яких відзначився однією результативною передачею.
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