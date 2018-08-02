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    «Генк» відмовився продавати Маліновського в іспанську «Сельту»

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    Руслан Маліновський - «Генк» відмовився продавати Маліновського в іспанську «Сельту»
    Руслан Маліновський

    Сума трансферу могла скласти сім мільйонів євро

    «Генк» цього літа відмовив «Сельті» в трансфері півзахисника Руслана Маліновського.

    Іспанський клуб пропонував за українця сім млн євро.

    Контракт Маліновського з «Генком» розрахований до літа 2021 року.

    Загалом Маліновський провів за «Генк» 86 поєдинків, в яких забив 16 м’ячів та віддав 18 результативних пасів.

    У чемпіонаті на рахунку 25-річного гравця 71 матч, 11 голів і 17 асистів.

    У Кубку Бельгії Руслан за дев’ять ігор відзначився тричі.

    У Лізі Європи українець за шість зустрічей записав до свого активу два м'ячі й одну результативну передачу.

    Що цікаво, 11 зі своїх 16-ти голів за «Генк» хавбек оформив після штрафних ударів.

    Чотири рази Маліновський забивав із гри, а також реалізував один пенальті.

    У новому сезоні гравець збірної України уже має «2+2» за системою «гол+пас».

    Джерело: zbirna.com

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