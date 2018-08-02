«Генк» відмовився продавати Маліновського в іспанську «Сельту»



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Руслан Маліновський

Сума трансферу могла скласти сім мільйонів євро

«Генк» цього літа відмовив «Сельті» в трансфері півзахисника Руслана Маліновського.

Іспанський клуб пропонував за українця сім млн євро.

Контракт Маліновського з «Генком» розрахований до літа 2021 року.

Загалом Маліновський провів за «Генк» 86 поєдинків, в яких забив 16 м’ячів та віддав 18 результативних пасів.

У чемпіонаті на рахунку 25-річного гравця 71 матч, 11 голів і 17 асистів.

У Кубку Бельгії Руслан за дев’ять ігор відзначився тричі.

У Лізі Європи українець за шість зустрічей записав до свого активу два м'ячі й одну результативну передачу.

Що цікаво, 11 зі своїх 16-ти голів за «Генк» хавбек оформив після штрафних ударів.

Чотири рази Маліновський забивав із гри, а також реалізував один пенальті.

У новому сезоні гравець збірної України уже має «2+2» за системою «гол+пас».

Джерело: zbirna.com