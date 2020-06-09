Генменеджер клубу НБА потрапив під шквал критики, бо припустив, що в спорті немає расизму



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Боб Майєрс поряд із зіркою НБА Кевіном Дюрантом Фото - Golden State of Mind

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Генеральний менеджер клубу Національної баскетбольної асоціації «Ґолден Стейт Ворріорз» Боб Майєрс викликав бурхливу реакцію спортивних журналістів після фрази «Спорт байдужий до кольору шкіри».

«Сподіваюся, що спорт здатний зцілити наше суспільство. Я люблю його за те, що він байдужий до кольору шкіри і в ньому немає меритократії. Тебе судять не по тому, як ти виглядаєш, а по тому, як ти виступаєш», - заявив Майєрс, його слова опублікував журналіст Марк Медіна в Twitter.

Після цього безліч користувачів накинулися на генменеджера «Ворріорз» із критикою.

«Спорт настільки байдужий до кольору шкіри, що чорношкірі бейсболісти створили власну лігу, не через дискримінацію, з якою вони зіткнулися, а через духу товариства», - написав журналіст Джеремі Коен.

«По-перше, в спорті, без сумнівів, є расизм. По-друге, цю тему «Я байдужий до кольору шкіри» потрібно припинити», - заявив спортивний журналіст Джошуа Гау.

«Люди при владі досі не мають поняття, як їм говорити на цю тему», - написав журналіст Джаред Вейд.