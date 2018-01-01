Генсек ФФУ про «маріупольську справу»: CAS поставив крапку, рішення суду треба виконувати

У ФФУ запевняють, що Павелко, зокрема, не міг приймати рішення про «мирову» з «Динамо»

Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький прокоментував окремі моменти так званої маріупольського справи. Про це повідомляє matchday. «На жаль, в останні дні в окремих ЗМІ стала з'являтися інформація про розгляд «маріупольської справи» в Спортивному арбітражному суді в Лозанні, яка може ввести в оману



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький

У ФФУ запевняють, що Павелко, зокрема, не міг приймати рішення про «мирову» з «Динамо»

Генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький прокоментував окремі моменти так званої маріупольського справи.

Про це повідомляє matchday.

«На жаль, в останні дні в окремих ЗМІ стала з'являтися інформація про розгляд «маріупольської справи» в Спортивному арбітражному суді в Лозанні, яка може ввести в оману уболівальників, - сказав Запісоцький. - Тому я б хотів акцентувати увагу на кількох моментах. Перше. Після ретельного вивчення всіх матеріалів цієї справи і взявши до уваги показання свідків, CAS підтвердив законність рішень КДК і Апеляційного комітету ФФУ: за неявку до Маріуполя на матч 7-го туру УПЛ команді ФК «Динамо» (Київ) присуджено технічну поразку (0: 3). Це рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Його потрібно виконувати», - заявив Запісоцький.

Також він зазначив, що в травні 2017 року Олександр Бандурко не мав права представлятися першим віце-президентом ФФУ, так як в цей період тривала реорганізація федерації.

«У квітні 2017 року Олександр Бандурко, як і всі інші керівники ФФУ, склав із себе повноваження першого віце-президента, і знову був обраний на цю посаду тільки в червні 2017. Єдиним уповноваженим органом, який міг у травні виступати від імені ФФУ, була Комісія з питань реорганізації. Тому в травні Олександр Бандурко не мав права вести переписку з правоохоронними органами від імені федерації, і про це йому ще раз нагадали в ході судового засідання в CAS», - додав генсек Федерації футболу України.

«Третє. Президент ФФУ Андрій Павелко ні в ході розгляду справи в Лозанні, ні в будь-якій іншій ситуації не може одноосібно приймати рішення про скасування яких небудь рішень Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів ФФУ. У тому числі і приймати рішення і про так звані «мирові», які пропонувалися під час засідання в Лозанні. Це було б грубим порушенням регламентних і статутних норм ФФУ. Тому я б хотів попросити вітчизняні ЗМІ коректно використовувати інформацію про хід розгляду «маріупольської справи» в Лозані»,- резюмував Запісоцький.

Раніше президент федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов заявив, що Віктор Медведчук допомагав власникам ФК «Динамо» Київ у підготовці та під час судового процесу в Лозанні.

Нагадаємо, «Динамо» отримало технічну поразку за неявку на матч чемпіонату Прем'єр-ліги з «Маріуполем».

14 листопада відбулося засідання Апеляційного комітету ФФУ, який прийняв рішення щодо долі матчу ФК «Маріуполь» - «Динамо».

У підсумку спершу Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, а потім і Апеляційний комітет цієї ж організації прийняли рішення про покарання «Динамо» технічною поразкою (0:3).

Згодом «Динамо» подало до Лозаннського суду апеляцію по матчу з «Маріуполем».

Динамо» відмовлено в позові в повному обсязі.