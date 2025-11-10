Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пустовий набрав 16 очок у грі чемпіонату Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пустовий набрав 16 очок у грі чемпіонату Іспанії
Пустовий відіграв 15 хвилин, за які набрав 16 очок, зробив 3 підбирання

Пустовий допоміг «МораБанк Андоррі» здобути перемогу

Капітан збірної України Артем Пустовий допоміг «МораБанк Андоррі» виграти в матчі чемпіонату Іспанії d «Унікахи» 98:74. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Пустовий відіграв 15 хвилин, за які набрав 16 очок (4/6 двоочкові, 8/10 штрафні), зробив 3 підбирання, 1 передачу при 4 фолах.

В Адріатичній лізі «Будучность» програла «Црвені Звезді» 79:95. Олександр Ковляр зіграв 24 хвилини, набрав 4 очка (2/5 двоочкові, 0/2 триочкові), зробив 2 підбирання, 6 передач при 3 втратах та 4 фолах.

Іссуф Санон зіграв 24 хвилини в матчі чемпіонату Польщі, в якому його «Шльонськ» поступився вдома «Щеціну» 80:83. Санон набрав 8 очок (2/5 двоочкові, 1/7 триочкові, 1/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах та 2 втратах.

В матчі лідерів чемпіонату Румунії «Рапід» Бухарест на виїзді поступився «Ораді» 76:84, зазнавши першої поразки в сезоні. Олександр Липовий відіграв 22 хвилини, набрав 8 очок (2/5 двоочкові, 1/3 триочкові, 1/2 штрафні), зробив 5 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення при 2 фолах.

«Динамо» Бухарест переграло «Сібіу» 86:74. В'ячеслав Бобров відіграв 26 хвилин, набрав 13 очок (2/3 двоочкові, 1/2 триочкові, 6/7 штрафні), зробив 2 підбирання, 1 передачу, 1 блок-шот при 2 фолах та 2 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Артем Пустовий баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тепер у Закурдаєва 3147 очок і майже 400 очок до Олексія Онуфрієва, у якого наразі 3515 очок
Закурдаєв вийшов на восьме місце в рейтингу бомбардирів баскетбольної Суперліги
5 листопада, 13:51
«Черкаські Мавпи» лишилися без свого лідера Андрія Агафонова, який більше не вийде на майданчики Суперліги
Перший рубіж подолано. Як пройшло стартове коло баскетбольної Суперліги
4 листопада, 22:19
Спільна реальність дозволяє поринути в спортивні події без їх безпосереднього відвідування
НБА продовжує співпрацю з інноваційною компанією Cosm
30 жовтня, 20:53
Тетяна Юркевічус відіграла майже 35 хвилин, набрала 2 очка, зібрала 15 підбирань, зробила 3 передачі
Юркевічус зібрала 15 підбирань в матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
28 жовтня, 14:01
Суми виграшів за матчами НБА зі злитою інформацією становлять десятки мільйонів доларів
У США прокуратура опублікувала обвинувальний висновок у справі про незаконні ставки на матчі НБА
27 жовтня, 13:11
За 12 хвилин проти Більбао Пустовий (праворуч) набрав 9 очок, зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі
Пустовий набрав дев'ять очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
27 жовтня, 12:52
НБА займається «доопрацюванням» бізнес-плану щодо нової ліги
НБА хоче створити нову баскетбольну лігу в Європі протягом наступних двох років
22 жовтня, 11:48
Захисник Віталій Зотов оформив дабл-дабл в матчі чемпіонату Австрії
Українські баскетболісти за кордоном: Зотов оформив дабл-дабл, Герун набрав 24 очки
20 жовтня, 14:05
Ковляр (ліворуч) набрав 3 очки, зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу при 4 втратах та 3 фолах
Ковляр набрав три очки у матчі баскетбольного Єврокубку
15 жовтня, 16:23

Новини

Пішов з життя легендарний гравець та тренер НБА
Пішов з життя легендарний гравець та тренер НБА
Пустовий набрав 16 очок у грі чемпіонату Іспанії
Пустовий набрав 16 очок у грі чемпіонату Іспанії
Донька українського військового вдруге у кар'єрі виграла турнір WTA 125
Донька українського військового вдруге у кар'єрі виграла турнір WTA 125
Коваль набрала 12 очок у північноамериканській NCAA
Коваль набрала 12 очок у північноамериканській NCAA
Голи Циганкова й Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Голи Циганкова й Судакова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Визначився переможець Кубка України із футзалу серед жіночих команд
Визначився переможець Кубка України із футзалу серед жіночих команд

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua