Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Капітан збірної України з баскетболу Пустовий набрав 17 очок у грі чемпіонату Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Капітан збірної України з баскетболу Пустовий набрав 17 очок у грі чемпіонату Іспанії
Пустовий (ліворуч) відіграв 17 хвилин, набрав 17 очок, зібрав 2 підбирання

Артем Пустовий став другим за результативністю в команді

Капітан чоловічої збірної Артем Пустовий провів гарний матч у чемпіонаті Іспанії, допомігши «Андорррі Морабанк» виграти у «Сан-Пабло Бургаса» – 93:86. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Артем Пустовий відіграв 17 хвилин, набрав 17 очок (5/8 двоочкові, 7/9 штрафні), зібрав 2 підбирання, поставив 1 блок-шот при 2 втратах та 4 фолах. Артем став другим за результативністю в команді.

Непоганий матч видався і у розігруючого Олександра Ковляра у Адріатичній лізі, де його «Будучность» обіграла «Ілірію» 84:78. Олександр Ковляр зіграв 23 хвилини, набрав 11 очок (4/4 двоочкові, 1/2 триочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 4 передачі, зробив 1 перехоплення при 2 втратах та 1 фолі.

В чемпіонаті Ізраїлю «Хапоель» Єрусалим обіграв «Галіл Еліон» 77:62. Дмитро Скапінцев за 15 хвилин набрав 2 очка (1/2 двоочкові), зібрав 6 підбирань, зробив 1 передачу, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Артем Пустовий баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший етап Кубку України серед чоловічих команд орієнтовно пройде 12-14 грудня
Жеребкування Кубку України з баскетболу: визначені пари першого етапу
13 листопада, 20:21
Міхельсон: Михайлюк людина з великим серцем
Гравець НБА Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його експартнер по дитячій команді
13 листопада, 14:01
Леброн не провів жодного матчу в новому сезоні НБА
Легендарний Леброн Джеймс може уперше у кар'єрі піти на пониження
7 листопада, 20:32
Тепер у Закурдаєва 3147 очок і майже 400 очок до Олексія Онуфрієва, у якого наразі 3515 очок
Закурдаєв вийшов на восьме місце в рейтингу бомбардирів баскетбольної Суперліги
5 листопада, 13:51
«Черкаські Мавпи» лишилися без свого лідера Андрія Агафонова, який більше не вийде на майданчики Суперліги
Перший рубіж подолано. Як пройшло стартове коло баскетбольної Суперліги
4 листопада, 22:19
Андрій Агафонов у своєму заключному матчі кар'єри набрав 11 очок
Ветеран українського баскетболу неочікувано завершив кар'єру
4 листопада, 15:37
Уро-Ніле провела результативну гру
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у переможному матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
3 листопада, 15:06
НБА займається «доопрацюванням» бізнес-плану щодо нової ліги
НБА хоче створити нову баскетбольну лігу в Європі протягом наступних двох років
22 жовтня, 11:48
Юркевічус набрала 11 очок, зібрала 9 підбирань, 5 передач, 4 перехоплення
Юркевічус набрала 11 очок у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
21 жовтня, 15:37

Новини

Коростильов здобув золото чемпіонату світу з кульової стрільби
Коростильов здобув золото чемпіонату світу з кульової стрільби
Жіноча збірна України з баскетболу тримається в когорті лідерів своєї групи
Жіноча збірна України з баскетболу тримається в когорті лідерів своєї групи
Капітан збірної України з баскетболу Пустовий набрав 17 очок у грі чемпіонату Іспанії
Капітан збірної України з баскетболу Пустовий набрав 17 очок у грі чемпіонату Іспанії
Стало відомо, хто переміг на Підсумковому турнірі ATP
Стало відомо, хто переміг на Підсумковому турнірі ATP
Визначено «Лева матчу» гри Україна – Ісландія
Визначено «Лева матчу» гри Україна – Ісландія
Ребров прокоментував перемогу України над Ісландією
Ребров прокоментував перемогу України над Ісландією

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua