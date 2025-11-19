Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Михайлюк набрав 10 очок у поєдинку НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайлюк набрав 10 очок у поєдинку НБА
Святослав Михайлюк зіграв в цьому матчі 25 хвилин, вийшовши у старті, набрав 13 очок

«Юта» Святослава Михайлюка поступилась «Лейкерс»

Цієї ночі в НБА «Юта» Святослава Михайлюка поступилась «Лейкерс» з рахунком 125:140. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Святослав Михайлюк зіграв в цьому матчі 25 хвилин, вийшовши у старті, набрав 13 очок (2/2 двоочкові, 3/5 триочкові), зробив 3 підбирання, 1 передачу при 2 фолах та 1 втраті.

Двоє українських баскетболістів провели матчі за свої клуби у Єврокубку.

Олександр Ковляр допоміг «Будучності» обіграти «Ульм» 101:71. Український розігруючий вийшов у старті, відіграв 18 хвилин, набрав 13 очок (5/6 двоочкові, 3/4 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 4 передачі, зробив 2 перехоплення при 2 втратах та 2 фолах.

«Хапоель» Єрусалим Дмитра Скапінцева також здобув перемогу над «Клужем» 101:89. Український центровий відіграв 18 хвилин, набрав 9 очок (4/4 двоочкові, 1/3 триочкові), зібрав 6 підбирань, зробив 1 перехоплення та 1 блок-шот при 1 втраті.

Іссуф Санон пропустив матч «Шльонська» проти «Бахчешехіра» через пошкодження спини, але без нього команда Айнарса Багатскіса обіграла турецьку команду 99:91. Завдяки поразки «Бахчешехіра», на перше місце в групі А Єврокубка вийшов «Хапоель» Дмитра Скапінцева, «Шльонськ» піднявся на п’яте місце, а «Будучность» йде другою у таблиці групи В.

У Північно-європейській баскетбольній лізі ENBL «Кейла Кулбет» програла «Брюссель Баскетбол» 70:95. Назарій Кулішенко провів на майданчику 9 хвилин, набрав 2 очка (1/3 двоочкові, 0/1 триочкові), зробив 1 підбирання та 1 перехоплення при 1 фолі.

В Латвійсько-естонській лізі «ВЕФ» Рига здолав «Латвійський Університет» 87:78. Ростислав Новицький оформив дабл-дабл в матчі за 22 хвилини – в його активі 18 очок (7/11 двоочкові, 0/2 триочкові, 4/6 штрафні), 10 підбирань, 1 передача, 2 блок-шоти при 1 втраті та 5 фолах. Ілля Сидоров за 22 хвилини набрав 4 очка (2/4 двоочкові, 0/4 триочкові), зробив 1 підбирання, 5 передач, 2 перехоплення при 3 фолах.

Мелілья програла в Кубку Іспанії в 1/8 фіналу «Морену» 85:92 і вилетіла з турніру. Павло Крутоус відіграв 16 хвилин, набрав 6 очок (2/4 триочкові) при 4 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Святослав Михайлюк баскетбол НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вероніка Космач, Євгенія Безкоровайна, Анастасія Шепелюк та Ірина Бугайова здобули срібло у Бразилії
Українки стали віцечемпіонками світу з баскетболу 3х3 серед університетів
17 листопада, 12:13
Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу
Шульга став кращим гравцем матчу заокеанської G-Ліги
15 листопада, 10:46
У першому матчі кваліфікації наша команда здобула важливу виїзну перемогу над Чорногорією
Жіноча збірна України з перемоги стартувала у відборі на Євробаскет-2027
12 листопада, 22:02
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією
Жіноча збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2027: де дивитися поєдинки
11 листопада, 12:08
Пустовий відіграв 15 хвилин, за які набрав 16 очок, зробив 3 підбирання
Пустовий набрав 16 очок у грі чемпіонату Іспанії
10 листопада, 13:07
Уро-Ніле провела результативну гру
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у переможному матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
3 листопада, 15:06
Сезон-2024/25 Нікола пропустив через пошкодження хрестоподібної зв'язки
Лікарі діагностували рак у чинного чемпіона НБА
31 жовтня, 15:09
Україна спробує перервати невдалу серію у три поспіль невиходи на головний турнір Європи
Визначено склад жіночої збірної України у відборі до Євробаскета-2027
29 жовтня, 21:02
15 вересня Лень (ліворуч) уклав контракт із «Нікс», але вже 19 жовтня його було відраховано з команди
Український центровий близький до переходу в «Реал»
24 жовтня, 10:42

Новини

«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua