Михайлюк набрав 10 очок у поєдинку НБА

Святослав Михайлюк зіграв в цьому матчі 25 хвилин, вийшовши у старті, набрав 13 очок

«Юта» Святослава Михайлюка поступилась «Лейкерс»

Цієї ночі в НБА «Юта» Святослава Михайлюка поступилась «Лейкерс» з рахунком 125:140. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Святослав Михайлюк зіграв в цьому матчі 25 хвилин, вийшовши у старті, набрав 13 очок (2/2 двоочкові, 3/5 триочкові), зробив 3 підбирання, 1 передачу при 2 фолах та 1 втраті.

Двоє українських баскетболістів провели матчі за свої клуби у Єврокубку.

Олександр Ковляр допоміг «Будучності» обіграти «Ульм» 101:71. Український розігруючий вийшов у старті, відіграв 18 хвилин, набрав 13 очок (5/6 двоочкові, 3/4 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 4 передачі, зробив 2 перехоплення при 2 втратах та 2 фолах.

«Хапоель» Єрусалим Дмитра Скапінцева також здобув перемогу над «Клужем» 101:89. Український центровий відіграв 18 хвилин, набрав 9 очок (4/4 двоочкові, 1/3 триочкові), зібрав 6 підбирань, зробив 1 перехоплення та 1 блок-шот при 1 втраті.

Іссуф Санон пропустив матч «Шльонська» проти «Бахчешехіра» через пошкодження спини, але без нього команда Айнарса Багатскіса обіграла турецьку команду 99:91. Завдяки поразки «Бахчешехіра», на перше місце в групі А Єврокубка вийшов «Хапоель» Дмитра Скапінцева, «Шльонськ» піднявся на п’яте місце, а «Будучность» йде другою у таблиці групи В.

У Північно-європейській баскетбольній лізі ENBL «Кейла Кулбет» програла «Брюссель Баскетбол» 70:95. Назарій Кулішенко провів на майданчику 9 хвилин, набрав 2 очка (1/3 двоочкові, 0/1 триочкові), зробив 1 підбирання та 1 перехоплення при 1 фолі.

В Латвійсько-естонській лізі «ВЕФ» Рига здолав «Латвійський Університет» 87:78. Ростислав Новицький оформив дабл-дабл в матчі за 22 хвилини – в його активі 18 очок (7/11 двоочкові, 0/2 триочкові, 4/6 штрафні), 10 підбирань, 1 передача, 2 блок-шоти при 1 втраті та 5 фолах. Ілля Сидоров за 22 хвилини набрав 4 очка (2/4 двоочкові, 0/4 триочкові), зробив 1 підбирання, 5 передач, 2 перехоплення при 3 фолах.

Мелілья програла в Кубку Іспанії в 1/8 фіналу «Морену» 85:92 і вилетіла з турніру. Павло Крутоус відіграв 16 хвилин, набрав 6 очок (2/4 триочкові) при 4 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.