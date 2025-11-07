Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний Леброн Джеймс може уперше у кар'єрі піти на пониження

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний Леброн Джеймс може уперше у кар'єрі піти на пониження
Леброн не провів жодного матчу в новому сезоні НБА
фото: Kirby Lee-Imagn Images

Ветерана світового баскетболу турбують травми

Зірковий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс тимчасово не супроводжуватиме основну команду під час її наступного виїзного турне, яке включає п'ять матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN. 

Причиною відсутності 40-річного гравця, який незабаром відсвяткує 41-річчя, є травма сідничного нерва, з якою він зіткнувся ще влітку. Леброн досі не провів жодної гри в поточному сезоні НБА, тоді як його команда розпочала кампанію з рекордом 7-2.

За даними інсайдера ESPN Шемса Чаранії, в організації розглядають можливість, що Джеймс тимчасово приєднається до «Саут-Бей Лейкерс» – дочірньої команди G-Ліги, де грають глибокі резервісти основних склад франшиз. Це має відбутися під час виїзду основного складу «Лейкерс», щоб Леброн міг провести групові тренування. Команда G-Ліги проводитиме свої тренування на тренувальній базі в Ель-Сегундо, Каліфорнія.

Головна мета такого кроку – дозволити Леброну наростити інтенсивність до роботи у форматі  гри «п'ять на п'ять», оскільки до цього він займався лише індивідуально. В організації очікують, що лікарі нададуть йому дозвіл для повноцінних тренувань. Поки невідомо, чи візьме Леброн участь у цих тренуваннях з фарм-клубом, чи почекає повернення основної команди для групових сесій. 

Це може стати історичним кроком, адже за 22 роки своєї кар'єри в НБА Леброн Джеймс, на відміну від свого сина Бронні, ніколи не грав у матчах G-Ліги. Очікується, що зірка «Лейкерс» може повернутися на майданчик уже 18 листопада, коли команда прийматиме «Юту Джаз» українця Святослава Михайлюка.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс НБА баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Будучность» Олександра Ковляра обіграла «Бешикташ» 82:79
Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу у грі Єврокубку
5 листопада, 10:41
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Євгена Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією
Визначився тренерський штаб жіночої збірної України з баскетболу
24 жовтня, 13:12
Ростислав Новицький відіграв 33 хвилини, набрав 16 очок
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
22 жовтня, 14:04
Юркевічус набрала 11 очок, зібрала 9 підбирань, 5 передач, 4 перехоплення
Юркевічус набрала 11 очок у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
21 жовтня, 15:37
Поліцейські заарештували гравця та його дружину та доставили їх у відділення поліції
В Італії баскетболіст і його дружина волейболістка здійснили напад на бригаду «швидкої»
17 жовтня, 12:42
Ягупова провела на майданчику 18 хвилин
Ягупова набрала три очки у грі баскетбольної Євроліги
17 жовтня, 12:15
«Ми дякуємо Сі Джею за співпрацю і бажаємо успіху в подальшій карʼрі», – йдеться у заяві «Дніпра»
Баскетболіст «Дніпра» через безпекову ситуацію покинув Україну
14 жовтня, 19:19
Регулярний чемпіонат пройде у чотири кола за системою календаря з роз’їздами
Визначився час початку стартових матчів сезону жіночої Суперліги з баскетболу
8 жовтня, 11:09
Новицький відіграв 27 хвилин у поєдинку з клубом АЕК
Новицький набрав 10 очок у матчі баскетбольної Ліги чемпіонів
8 жовтня, 10:45

Новини

Скандальна призерка Олімпійських Ігор Сімон відсторонена від змагань
Скандальна призерка Олімпійських Ігор Сімон відсторонена від змагань
Легендарний Леброн Джеймс може уперше у кар'єрі піти на пониження
Легендарний Леброн Джеймс може уперше у кар'єрі піти на пониження
У складі збірної України з футболу сталися вимушені заміни перед вирішальними поєдинками
У складі збірної України з футболу сталися вимушені заміни перед вирішальними поєдинками
Юнацька збірна України з футболу назвала склад на матчі кваліфікації Євро-2026
Юнацька збірна України з футболу назвала склад на матчі кваліфікації Євро-2026
Учасниця Кубків світу Пилипчук отримала дворічний допінговий бан
Учасниця Кубків світу Пилипчук отримала дворічний допінговий бан
У Туреччині були затримані 18 підозрюваних у справі про ставки на футбольні матчі
У Туреччині були затримані 18 підозрюваних у справі про ставки на футбольні матчі

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua