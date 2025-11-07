Легендарний Леброн Джеймс може уперше у кар'єрі піти на пониження

Ветерана світового баскетболу турбують травми

Зірковий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс тимчасово не супроводжуватиме основну команду під час її наступного виїзного турне, яке включає п'ять матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Причиною відсутності 40-річного гравця, який незабаром відсвяткує 41-річчя, є травма сідничного нерва, з якою він зіткнувся ще влітку. Леброн досі не провів жодної гри в поточному сезоні НБА, тоді як його команда розпочала кампанію з рекордом 7-2.

За даними інсайдера ESPN Шемса Чаранії, в організації розглядають можливість, що Джеймс тимчасово приєднається до «Саут-Бей Лейкерс» – дочірньої команди G-Ліги, де грають глибокі резервісти основних склад франшиз. Це має відбутися під час виїзду основного складу «Лейкерс», щоб Леброн міг провести групові тренування. Команда G-Ліги проводитиме свої тренування на тренувальній базі в Ель-Сегундо, Каліфорнія.

Головна мета такого кроку – дозволити Леброну наростити інтенсивність до роботи у форматі гри «п'ять на п'ять», оскільки до цього він займався лише індивідуально. В організації очікують, що лікарі нададуть йому дозвіл для повноцінних тренувань. Поки невідомо, чи візьме Леброн участь у цих тренуваннях з фарм-клубом, чи почекає повернення основної команди для групових сесій.

Це може стати історичним кроком, адже за 22 роки своєї кар'єри в НБА Леброн Джеймс, на відміну від свого сина Бронні, ніколи не грав у матчах G-Ліги. Очікується, що зірка «Лейкерс» може повернутися на майданчик уже 18 листопада, коли команда прийматиме «Юту Джаз» українця Святослава Михайлюка.

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.