Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Клуб Близнюка здобув сенсаційну перемогу

Близнюк за 40 хвилин на майданчику набрав 28 очок

Українець Богдан Близнюк допоміг клубу «Гаосюн Аквас» створити сенсацію в матчі чемпіонату Тайваня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Гаосюн Аквас», який перебуває на останній сходинці турнірної таблиці, на виїзді обіграв лідера чемпіонату Тайвань «Бір Леопардс», який до цього виграв всі свої 6 матчів в чемпіонаті.

«Гаосюн Аквас» виграв 112:90, здобувши свою третю перемогу в сезоні у 10 матчах, що не допомогло залишити останню сходинку турнірної таблиці.

Богдан Близнюк в цьому матчі оформив трипл-дабл – за 40 хвилин на майданчику набрав 28 очок (10/13 двоочкові, 2/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 11 підбирань, 12 передач, 3 перехоплення, 1 блок-шот при 2 фолах та 4 втратах.

В Латвійсько-естонській лізі «Огре» обіграв «Війсмі» 77:67. Анатолій Шундель за «Огре» відіграв 22 хвилини, набрав 4 очка (2/5 двоочкові, 0/1 триочкові), зробив 2 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення при 5 фолах та 1 втраті.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

