«Волинь» забила чотири м'ячі в Києві і повернулася в боротьбу за Прем'єр-лігу. Фоторепортаж з «Оболонь-Арени»

Екс-карпатівець Денис Кожанов відзначився хет-триком і результативною передачею Іван Вербицький

Героєм зустрічі претендентів на елітний дивізіон став Денис Кожанов

12 квітня стартував 22-й тур в українські першій лізі. Матч між СК «Дніпром-1» і «Сумами» був відіграний «за цапову душу». То тільки в нашій країні таке можливо, щоб офіційно дискваліфікована за участь у договірних матчах команда продовжувала грати, бо відповідальні особи Професійної футбольної ліги досі не спромоглися надіслати в клуб офіційної інформації. А раз так - то «Суми» вийшли і ще раз залюбки потішили букмекерів результатом 0:7 на користь суперника.

На щастя, був у п'ятницю й справді цікавий поєдинок. На київській «Оболонь-Арені» зустрічалися місцевий футбольний клуб та луцька «Волинь», дві команди, які претендують на підвищення в класі. Ліпше вкомплектовані «хрестоносці» здобули в цьому матчі ефектну перемогу. Героєм зустрічі став досвідчений вінґер гостей Денис Кожанов, який зробив хет-трик і віддав гольовий пас на Младена Бартуловіча.

Ключовий момент трапився 80-й хвилині, коли за рахунку 2:2 м'яч після дальнього удару влучив у руку одному з оборонців «Оболоні». Арбітр після підказки лайнсмена вказав на позначку. Хоча сумніви стосовно того, чи порушення було в межах карної зони, були навіть у волинян. Втім, усі питання знімає ось це фото. Нехай не дуже якісне, але на ньому чітко видно, що гравець «Оболоні» був у межах штрафного майданчика.

Цей кадр демонструє, що пенальті арбітр призначив правильно. Фото Івана Вербицького

«Оболонь-Бровар» (Київ) - «Волинь» (Луцьк) - 2:4

Голи: 0:1 - Бартуловіч (17). 1:1 - Семенко (37). 1:2 - Кожанов (64). 2:2 - Денис Островський (75). 2:3 - Кожанов (80, з пенальті). 2:4 - Кожанов (84)

«Оболонь-Бровар»: Федорівський - Олександр Гуськов (Дерев'яго, 82), Євген Єфремов, Костянтин Коваленко (к), Араміс Кузін (Артем Ковбаса, 55) - Мединський (Олег Слободян, 88), Покотилюк (Сергій Косовський, 66) - Семенко, Валерій Степаненко (Денис Островський, 71), Євген Шевченко - Шишка. Тренер - Сергій Ковалець

«Волинь»: Богдан Когут - Сімінін (к), Ґоропевшек, Болденков, Западня - Олексій Зінкевич - Кожанов (Цюпа, 90+2), Бартуловіч (Петько, 82), Гаґназарі, Ростислав Волошинович (Климець, 76) - Ігор Карпенко (Козьбан, 71). Тренер - Андрій Тлумак

Судді: Ю. Іванов (Донецька область) - Матяш (Донецьк), Д. Оганесян (Луганськ)

Попередження: Шишка (78), Семенко (79) - Болденков (8), Олексій Зінкевич (60), Западня (87)

12 квітня. Київ. «Оболонь-Арена»

Зауважимо, що після цього хет-трика в Кожанова стало 12 м'ячів у сезоні і він поділяє другу сходинку в списку бомбардирів разом із Ігорем Кириєнком із краматорського «Авангарда». Очолює рейтинг голеадорів з 16-ма м'ячами Станіслав Куліш із СК «Дніпро-1».

Лідирує клуб із Дніпра і в турнірній таблиці. У команди Дмитра Михайленка - 53 очка. То відразу на 12 більше, ніж у «Колоса» і «Оболоні». Четвертим іде «Металіст-1925» - 38 очок. «Волинь» відстає від харків'ян на один пункт.