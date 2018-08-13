Гол Яремчука допоміг його «Генту» виграти у матчі чемпіонату Бельгії (відео)
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Фото ФК «Гент»
Це вже другий гол Романа у нинішньому сезоні
У 3-му турі чемпіонату Бельгії «Гент» українця Романа Яремчука на власному полі приймав «Васланд-Беверен».
Український форвард з’явився на полі зі стартових хвилин і провів повний поєдинок, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
На 36-й хвилині Яремчук забив свій другий м'яч у чотирьох офіційних матчах цього сезону.
На 77-й хвилині господарі подвоїли рахунок. Гості спромоглися раз забити у відповідь, але після цього встигли пропустити ще двічі – 4:1.
Увесь матч у складі «Гента» провів український центральний захисник Ігор Пластун.
Маючи чотири очки після трьох турів, «Гент» посідає восьму сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.