Гол Яремчука допоміг його «Генту» виграти у матчі чемпіонату Бельгії (відео)



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Фото ФК «Гент»

Це вже другий гол Романа у нинішньому сезоні

У 3-му турі чемпіонату Бельгії «Гент» українця Романа Яремчука на власному полі приймав «Васланд-Беверен».

Український форвард з’явився на полі зі стартових хвилин і провів повний поєдинок, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

На 36-й хвилині Яремчук забив свій другий м'яч у чотирьох офіційних матчах цього сезону.

На 77-й хвилині господарі подвоїли рахунок. Гості спромоглися раз забити у відповідь, але після цього встигли пропустити ще двічі – 4:1.

Увесь матч у складі «Гента» провів український центральний захисник Ігор Пластун.

Маючи чотири очки після трьох турів, «Гент» посідає восьму сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.