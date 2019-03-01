Голи та сейв українців претендують на звання найкращих в чемпіонаті Угорщини



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Юрій Габовда Динамо Киев от Шурика

Петряк, Габовда, Лук'янчук і Кичак можуть отримати відзнаки

Голи українських футболістів Івана Петряка («Ференцварош»), Павла Лук'янчука («Кішварда») і Юрія Габовди («Халадаш») потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини.

У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер «МТК Будапешт» Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт.

Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням.

Гол Габовди

Гол Петряка

Гол Лук'янчука

Сейв Кичака

Українські футболісти можуть отримати відзнаки в чемпіонаті Угорщини. Голи українських футболістів Івана Петряка (Ференцварош), Павла Лук'янчука (Кішварда) і Юрія Габовди (Халадаш) потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини. Тащи: Не взяв російський паспорт – і правильно зробив У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер МТК Будапешт Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт. Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням. Гол Габовди

https://football24.ua/svit_tag36/ https://football24.ua/svit_tag36/

Українські футболісти можуть отримати відзнаки в чемпіонаті Угорщини. Голи українських футболістів Івана Петряка (Ференцварош), Павла Лук'янчука (Кішварда) і Юрія Габовди (Халадаш) потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини. Тащи: Не взяв російський паспорт – і правильно зробив У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер МТК Будапешт Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт. Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням. Гол Габовди

https://football24.ua/svit_tag36/ https://football24.ua/svit_tag36/

Голи українських футболістів Івана Петряка (Ференцварош), Павла Лук'янчука (Кішварда) і Юрія Габовди (Халадаш) потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини. Тащи: Не взяв російський паспорт – і правильно зробив У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер МТК Будапешт Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт. Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням. Гол Габовди

https://football24.ua/svit_tag36/ https://football24.ua/svit_tag36/

Українські футболісти можуть отримати відзнаки в чемпіонаті Угорщини. Голи українських футболістів Івана Петряка (Ференцварош), Павла Лук'янчука (Кішварда) і Юрія Габовди (Халадаш) потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини. Тащи: Не взяв російський паспорт – і правильно зробив У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер МТК Будапешт Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт. Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням. Гол Габовди

https://football24.ua/svit_tag36/ https://football24.ua/svit_tag36/