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    Голи та сейв українців претендують на звання найкращих в чемпіонаті Угорщини

    • Розсилка
    Юрій Габовда - Голи та сейв українців претендують на звання найкращих в чемпіонаті Угорщини
    Юрій Габовда
    Динамо Киев от Шурика

    Петряк, Габовда, Лук'янчук і Кичак можуть отримати відзнаки

    Голи українських футболістів Івана Петряка («Ференцварош»), Павла Лук'янчука («Кішварда») і Юрія Габовди («Халадаш») потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини.

    У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер «МТК Будапешт» Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт.

    Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням.

    Гол Габовди

    Гол Петряка

    Гол Лук'янчука

    Сейв Кичака

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    Українські футболісти можуть отримати відзнаки в чемпіонаті Угорщини.

    Голи українських футболістів Івана Петряка (Ференцварош), Павла Лук'янчука (Кішварда) і Юрія Габовди (Халадаш) потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини.

    Тащи: Не взяв російський паспорт – і правильно зробив

    У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер МТК Будапешт Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт.

    Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням.

    Гол Габовди


    https://football24.ua/svit_tag36/

    Українські футболісти можуть отримати відзнаки в чемпіонаті Угорщини.

    Голи українських футболістів Івана Петряка (Ференцварош), Павла Лук'янчука (Кішварда) і Юрія Габовди (Халадаш) потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини.

    Тащи: Не взяв російський паспорт – і правильно зробив

    У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер МТК Будапешт Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт.

    Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням.

    Гол Габовди


    https://football24.ua/svit_tag36/

    Голи українських футболістів Івана Петряка (Ференцварош), Павла Лук'янчука (Кішварда) і Юрія Габовди (Халадаш) потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини.

    Тащи: Не взяв російський паспорт – і правильно зробив

    У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер МТК Будапешт Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт.

    Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням.

    Гол Габовди


    https://football24.ua/svit_tag36/

    Українські футболісти можуть отримати відзнаки в чемпіонаті Угорщини.

    Голи українських футболістів Івана Петряка (Ференцварош), Павла Лук'янчука (Кішварда) і Юрія Габовди (Халадаш) потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини.

    Тащи: Не взяв російський паспорт – і правильно зробив

    У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер МТК Будапешт Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт.

    Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням.

    Гол Габовди


    https://football24.ua/svit_tag36/

    Українські футболісти можуть отримати відзнаки в чемпіонаті Угорщини.

    Голи українських футболістів Івана Петряка (Ференцварош), Павла Лук'янчука (Кішварда) і Юрія Габовди (Халадаш) потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини.

    Тащи: Не взяв російський паспорт – і правильно зробив

    У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер МТК Будапешт Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт.

    Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням.

    Гол Габовди


    https://football24.ua/svit_tag36/
    Будапешт паспорт
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