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    Голи українців допомогли «Ґенту» перемогти в матчі чемпіонату Бельгії (відео)

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    Роман Безус - Голи українців допомогли «Ґенту» перемогти в матчі чемпіонату Бельгії (відео)
    Роман Безус
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    Наші Яремчук та Безус забили три м’ячі в другому турі чемпіонату

    Три голи українських футболістів Романа Яремчука та Романа Безуса допомогли «Ґенту» перемогти «Ейпен» в матчі другого туру чемпіонату Бельгії – 6:1.

    Гол Яремчука

    Яремчук забив на 41-й хвилині з пенальті, зробивши рахунок 4:0. Це вже четвертий гол українця в останніх чотирьох матчах.

    Перший гол Безуса

    Безус забивав на 33-й хвилині (3:0) та на 90-й (5:1).

    Другий гол Безуса
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