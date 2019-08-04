Голи українців допомогли «Ґенту» перемогти в матчі чемпіонату Бельгії (відео)



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Роман Безус Фейсбук

Наші Яремчук та Безус забили три м’ячі в другому турі чемпіонату

Три голи українських футболістів Романа Яремчука та Романа Безуса допомогли «Ґенту» перемогти «Ейпен» в матчі другого туру чемпіонату Бельгії – 6:1.

Гол Яремчука

Яремчук забив на 41-й хвилині з пенальті, зробивши рахунок 4:0. Це вже четвертий гол українця в останніх чотирьох матчах.

Перший гол Безуса

Безус забивав на 33-й хвилині (3:0) та на 90-й (5:1).