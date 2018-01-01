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    Голкіпер «Зорі» погодив умови контракту з «Реалом Сосьєдад»

    Сума трансферу складе близько трьох мільйонів євро
    Воротар «Зорі» Андрій Лунін домовився про умови контракту з «Реал Сосьєдадом». Про це повідомляє Noticias de Navarra. Сума трансферу складе близько трьох мільйонів євро. Також повідомляється, що Луніним цікавився «Реал», але той віддав перевагу клубу з Сан-Себастьяна. Раніше повідомлялося, що іспанський клуб
    • Сьогодні, 14:15
    • Розсилка
    Андрій Лунін. Фото: ФК Зоря
    Андрій Лунін. Фото: ФК Зоря

    Сума трансферу складе близько трьох мільйонів євро

    Воротар «Зорі» Андрій Лунін домовився про умови контракту з «Реал Сосьєдадом».

    Про це повідомляє Noticias de Navarra.

    Сума трансферу складе близько трьох мільйонів євро.

    Також повідомляється, що Луніним цікавився «Реал», але той віддав перевагу клубу з Сан-Себастьяна.

    Раніше повідомлялося, що іспанський клуб розраховує підписати контракт з українцем вже в це трансферне вікно, але хоче залишити в оренді до літа в клубі з Луганська.

    Керівництво іспанського клубу бачить в Луніні заміну основному воротарю «Сосьєдаду» Херонімо Рульі, який може покинути клуб.

    У цьому сезоні голкіпер провів 22 матчі в складі «Зорі» і став найкращим гравцем команди в осінній частині УПЛ за версією вболівальників.

    Контракт українського футболіста з «Зорею» розрахований до 2019 року.

    Після 19 турів «Реал Сосьєдад» займає 15-е місце в чемпіонаті Іспанії.

    Джерело: ua.tribuna.com

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