Голкіпер «Зорі» погодив умови контракту з «Реалом Сосьєдад»
- Сьогодні, 14:15
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Сума трансферу складе близько трьох мільйонів євро
Воротар «Зорі» Андрій Лунін домовився про умови контракту з «Реал Сосьєдадом».
Про це повідомляє Noticias de Navarra.
Сума трансферу складе близько трьох мільйонів євро.
Також повідомляється, що Луніним цікавився «Реал», але той віддав перевагу клубу з Сан-Себастьяна.
Раніше повідомлялося, що іспанський клуб розраховує підписати контракт з українцем вже в це трансферне вікно, але хоче залишити в оренді до літа в клубі з Луганська.
Керівництво іспанського клубу бачить в Луніні заміну основному воротарю «Сосьєдаду» Херонімо Рульі, який може покинути клуб.
У цьому сезоні голкіпер провів 22 матчі в складі «Зорі» і став найкращим гравцем команди в осінній частині УПЛ за версією вболівальників.
Контракт українського футболіста з «Зорею» розрахований до 2019 року.
Після 19 турів «Реал Сосьєдад» займає 15-е місце в чемпіонаті Іспанії.
Джерело: ua.tribuna.com