Голкіпер «Зорі» погодив умови контракту з «Реалом Сосьєдад»

Сума трансферу складе близько трьох мільйонів євро

Воротар «Зорі» Андрій Лунін домовився про умови контракту з «Реал Сосьєдадом». Про це повідомляє Noticias de Navarra. Сума трансферу складе близько трьох мільйонів євро. Також повідомляється, що Луніним цікавився «Реал», але той віддав перевагу клубу з Сан-Себастьяна. Раніше повідомлялося, що іспанський клуб



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Андрій Лунін. Фото: ФК Зоря

Сума трансферу складе близько трьох мільйонів євро

Воротар «Зорі» Андрій Лунін домовився про умови контракту з «Реал Сосьєдадом».

Про це повідомляє Noticias de Navarra.

Сума трансферу складе близько трьох мільйонів євро.

Також повідомляється, що Луніним цікавився «Реал», але той віддав перевагу клубу з Сан-Себастьяна.

Раніше повідомлялося, що іспанський клуб розраховує підписати контракт з українцем вже в це трансферне вікно, але хоче залишити в оренді до літа в клубі з Луганська.

Керівництво іспанського клубу бачить в Луніні заміну основному воротарю «Сосьєдаду» Херонімо Рульі, який може покинути клуб.

У цьому сезоні голкіпер провів 22 матчі в складі «Зорі» і став найкращим гравцем команди в осінній частині УПЛ за версією вболівальників.

Контракт українського футболіста з «Зорею» розрахований до 2019 року.

Після 19 турів «Реал Сосьєдад» займає 15-е місце в чемпіонаті Іспанії.

Джерело: ua.tribuna.com