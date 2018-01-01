Іспанський клуб став ближче до підписання талановитого голкіпера «Зорі»
- Сьогодні, 16:29
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Іспанці оцінюють трансфер Луніна у два з половиною мільйони мільйона євро
«Реал Сосьєдад» став ближче до підписання голкіпера «Зорі» Андрія Луніна.
Про це повідомляє EL DIARIO VASCO.
Батьки 18-річного футболіста побували в Сан-Себастьяні та ознайомилися з умовами.
Іспанський клуб розраховує підписати контракт з українцем вже в це трансферне вікно, але хоче залишити в оренді до літа в клубі з Луганська.
Скаути «Реал Сосьєдаду» давно стежать за українським воротарем.
Вони його переглядали в виїзному матчі Ліги Європи проти «Естерсунда», а також місяць тому приїжджали до Києва для переговорів.
Іспанці оцінюють трансфер Луніна в две з половиною мільйона євро, але відзначають, що це не висока ціна за такого молодого і талановитого голкіпера, інтерес до якого свого часу виявляли «Шахтар», «Тоттенгем» і «Валенсія».
Керівництво іспанського клубу бачить в Луніні заміну основному воротарю «Сосьєдаду» Херонімо Рульі, який може покинути клуб.
У цьому сезоні голкіпер провів 22 матчі в складі «Зорі» і став найкращим гравцем команди в осінній частині УПЛ за версією вболівальників.
Контракт українського футболіста з «Зорею» розрахований до 2019 року.
Після 19 турів «Реал Сосьєдад» займає 15-е місце в чемпіонаті Іспанії.
Джерело: ua.tribuna.com