  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Іспанський клуб став ближче до підписання талановитого голкіпера «Зорі»

    Іспанці оцінюють трансфер Луніна у два з половиною мільйони мільйона євро
    «Реал Сосьєдад» став ближче до підписання голкіпера «Зорі» Андрія Луніна. Про це повідомляє EL DIARIO VASCO. Батьки 18-річного футболіста побували в Сан-Себастьяні та ознайомилися з умовами. Іспанський клуб розраховує підписати контракт з українцем вже в це трансферне вікно, але хоче залишити в оренді до літа в клубі з
    • Сьогодні, 16:29
    • Розсилка
    Андрій Лунін. Фото: ФК Верес
    Андрій Лунін. Фото: ФК Верес

    Іспанці оцінюють трансфер Луніна у два з половиною мільйони мільйона євро

    «Реал Сосьєдад» став ближче до підписання голкіпера «Зорі» Андрія Луніна.

    Про це повідомляє EL DIARIO VASCO.

    Батьки 18-річного футболіста побували в Сан-Себастьяні та ознайомилися з умовами.

    Іспанський клуб розраховує підписати контракт з українцем вже в це трансферне вікно, але хоче залишити в оренді до літа в клубі з Луганська.

    Скаути «Реал Сосьєдаду» давно стежать за українським воротарем.

    Вони його переглядали в виїзному матчі Ліги Європи проти «Естерсунда», а також місяць тому приїжджали до Києва для переговорів.

    Іспанці оцінюють трансфер Луніна в две з половиною мільйона євро, але відзначають, що це не висока ціна за такого молодого і талановитого голкіпера, інтерес до якого свого часу виявляли «Шахтар», «Тоттенгем» і «Валенсія».

    Керівництво іспанського клубу бачить в Луніні заміну основному воротарю «Сосьєдаду» Херонімо Рульі, який може покинути клуб.

    У цьому сезоні голкіпер провів 22 матчі в складі «Зорі» і став найкращим гравцем команди в осінній частині УПЛ за версією вболівальників.

    Контракт українського футболіста з «Зорею» розрахований до 2019 року.

    Після 19 турів «Реал Сосьєдад» займає 15-е місце в чемпіонаті Іспанії.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ