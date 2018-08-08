Голкіпера «Динамо» під час матчу зі «Славією» вкусила оса
-
Розсилка
Денис Бойко
Не обійшлося без допомоги лікарів
Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів, що сталося з Денисом Бойком на початку матчу з «Славією» (1:1).
Дениса вкусила оса, після чого йому було надано медичну допомогу.
Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 14 серпня на НСК «Олімпійський».
Як відомо, якщо кияни в 3-му раунді пройдуть празьку «Славію», у вирішальному раунді вони зіграють з переможцем пари «Стандард» - «Аякс».
Якщо пригадати попередні спроби «Динамо» подолати сито кваліфікації та потрапити до групи Ліги чемпіонів, то варто зауважити, що вдалими були 14 із них.
Шість команд не пускали біло-синіх до елітного клубу («Барселона», «Рапід», «Тун», «Аякс», «Рубін» та «Янг Бойз»).
Джерело: Динамоманія