Голкіпера «Динамо» під час матчу зі «Славією» вкусила оса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Бойко

Не обійшлося без допомоги лікарів

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів, що сталося з Денисом Бойком на початку матчу з «Славією» (1:1).

Дениса вкусила оса, після чого йому було надано медичну допомогу.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 14 серпня на НСК «Олімпійський».

Як відомо, якщо кияни в 3-му раунді пройдуть празьку «Славію», у вирішальному раунді вони зіграють з переможцем пари «Стандард» - «Аякс».

Якщо пригадати попередні спроби «Динамо» подолати сито кваліфікації та потрапити до групи Ліги чемпіонів, то варто зауважити, що вдалими були 14 із них.

Шість команд не пускали біло-синіх до елітного клубу («Барселона», «Рапід», «Тун», «Аякс», «Рубін» та «Янг Бойз»).

Джерело: Динамоманія