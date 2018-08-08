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    Голкіпера «Динамо» під час матчу зі «Славією» вкусила оса

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    Денис Бойко - Голкіпера «Динамо» під час матчу зі «Славією» вкусила оса
    Денис Бойко

    Не обійшлося без допомоги лікарів

    Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів, що сталося з Денисом Бойком на початку матчу з «Славією» (1:1).

    Дениса вкусила оса, після чого йому було надано медичну допомогу.

    Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 14 серпня на НСК «Олімпійський».

    Як відомо, якщо кияни в 3-му раунді пройдуть празьку «Славію», у вирішальному раунді вони зіграють з переможцем пари «Стандард» - «Аякс».

    Якщо пригадати попередні спроби «Динамо» подолати сито кваліфікації та потрапити до групи Ліги чемпіонів, то варто зауважити, що вдалими були 14 із них.

    Шість команд не пускали біло-синіх до елітного клубу («Барселона», «Рапід», «Тун», «Аякс», «Рубін» та «Янг Бойз»).

    Джерело: Динамоманія

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