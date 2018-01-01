Головний тренер лондонського «Арсенала» дискваліфікований на три матчі

72-річний Венгер не зможе керувати «канонірами» в найближчих матчах

Футбольна Асоціація Англії покарала головного тренера «Арсенала» Арсена Венгера дискваліфікацією на три матчі. Французький фахівець покараний за свою поведінку і висловлювання на адресу арбітрів після матчу проти «Вест Бромвічем» (1:1). 72-річний Венгер не зможе керувати «канонірами» в найближчих матчах проти



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Арсен Венгер. Фото: Getty Images

72-річний Венгер не зможе керувати «канонірами» в найближчих матчах

Футбольна Асоціація Англії покарала головного тренера «Арсенала» Арсена Венгера дискваліфікацією на три матчі.

Французький фахівець покараний за свою поведінку і висловлювання на адресу арбітрів після матчу проти «Вест Бромвічем» (1:1).

72-річний Венгер не зможе керувати «канонірами» в найближчих матчах проти «Ноттінгем Форест», «Челсі» і «Борнмута» з кромки поля, проте має право бути присутнім на стадіоні.

Крім цього, тренер також оштрафований 40 тисяч фунтів.

Йому також загрожує ще одне покарання після того, як FA запросила у нього пояснення його висловлювань про суддів до і після матчу з «Челсі» (2:2).

Джерело: ua.tribuna.com