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    Головний тренер лондонського «Арсенала» дискваліфікований на три матчі

    72-річний Венгер не зможе керувати «канонірами» в найближчих матчах
    Футбольна Асоціація Англії покарала головного тренера «Арсенала» Арсена Венгера дискваліфікацією на три матчі. Французький фахівець покараний за свою поведінку і висловлювання на адресу арбітрів після матчу проти «Вест Бромвічем» (1:1). 72-річний Венгер не зможе керувати «канонірами» в найближчих матчах проти
    • Сьогодні, 18:27
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    Арсен Венгер. Фото: Getty Images
    Арсен Венгер. Фото: Getty Images

    72-річний Венгер не зможе керувати «канонірами» в найближчих матчах

    Футбольна Асоціація Англії покарала головного тренера «Арсенала» Арсена Венгера дискваліфікацією на три матчі.

    Французький фахівець покараний за свою поведінку і висловлювання на адресу арбітрів після матчу проти «Вест Бромвічем» (1:1).

    72-річний Венгер не зможе керувати «канонірами» в найближчих матчах проти «Ноттінгем Форест», «Челсі» і «Борнмута» з кромки поля, проте має право бути присутнім на стадіоні.

    Крім цього, тренер також оштрафований 40 тисяч фунтів.

    Йому також загрожує ще одне покарання після того, як FA запросила у нього пояснення його висловлювань про суддів до і після матчу з «Челсі» (2:2).

    Джерело: ua.tribuna.com

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