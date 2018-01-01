Головний тренер лондонського «Арсенала» дискваліфікований на три матчі
- Сьогодні, 18:27
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Арсен Венгер. Фото: Getty Images
72-річний Венгер не зможе керувати «канонірами» в найближчих матчах
Футбольна Асоціація Англії покарала головного тренера «Арсенала» Арсена Венгера дискваліфікацією на три матчі.
Французький фахівець покараний за свою поведінку і висловлювання на адресу арбітрів після матчу проти «Вест Бромвічем» (1:1).
72-річний Венгер не зможе керувати «канонірами» в найближчих матчах проти «Ноттінгем Форест», «Челсі» і «Борнмута» з кромки поля, проте має право бути присутнім на стадіоні.
Крім цього, тренер також оштрафований 40 тисяч фунтів.
Йому також загрожує ще одне покарання після того, як FA запросила у нього пояснення його висловлювань про суддів до і після матчу з «Челсі» (2:2).
Джерело: ua.tribuna.com