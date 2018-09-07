Головний тренер збірної Чехії: Рахунок матчу з Україною міг би бути іншим



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Карел Яролім (у центрі)

Карел Яролім прокоментував поразку від збірної України у Лізі націй

Після стартового матчу Ліги націй Чехія — Україна (1:2) головний тренер господарів поля Карел Яролім не приховував свого розчарування результатом.

Слова тренера чехів наводить прес-служба Федерації футболу України.

«Мені дуже шкода, адже ми пропустили не тільки м'яч на останніх хвилинах матчу, але й м'яч на останніх хвилинах першого тайму. Моментів було багато у воріт обох команд. Отже, рахунок зустрічі міг бути зовсім іншим», - зазначив тренер.

«Ми знали найкращі якості українських футболістів. Цей матч тільки їх підтвердив. Так, ми забили, але після цього наші футболісти не встигали закривати суперника у середній зоні. Я збирався змінити тактику у другому таймі, але сподівався, що перша половина закінчиться на нашу користь», - підкреслив Яролім.

Зазначимо, що вперше з лютого 2009-го в стартовому складі збірної України немає жодного гравця «Динамо».