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    Вперше з лютого 2009-го в стартовому складі збірної України немає жодного гравця «Динамо»

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    Вперше з лютого 2009-го в стартовому складі збірної України немає жодного гравця «Динамо»

    Останній раз національна команда без гравців «Динамо» в стартовому складі грала проти Сербії

    У стартовий склад збірної України на матч Ліги націй проти Чехії потрапили шість гравців «Шахтаря» і по одному представнику «Шальке», «Вест Гема», «Гента», «Генка» і «Зорі».

    Останній раз національна команда без гравців «Динамо» в стартовому складі грала проти Сербії 11 лютого 2009 року.

    Товариський матч пройшов на Кіпрі і закінчився мінімальною перемогою українців (1:0).

    Матч Чехія - Україна розпочнеться о 21.45.

    Нагадаємо, на матчі Ліги націй між збірними Чехії та України очікується аншлаг.

    За офіційними даними, на трибунах стадіону імені Мирослава Валенти зберуться 7 тисяч чеських та тисяча українських вболівальників.

    Джерело: Tribuna.com

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