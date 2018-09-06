Вперше з лютого 2009-го в стартовому складі збірної України немає жодного гравця «Динамо»
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Останній раз національна команда без гравців «Динамо» в стартовому складі грала проти Сербії
У стартовий склад збірної України на матч Ліги націй проти Чехії потрапили шість гравців «Шахтаря» і по одному представнику «Шальке», «Вест Гема», «Гента», «Генка» і «Зорі».
Останній раз національна команда без гравців «Динамо» в стартовому складі грала проти Сербії 11 лютого 2009 року.
Товариський матч пройшов на Кіпрі і закінчився мінімальною перемогою українців (1:0).
Матч Чехія - Україна розпочнеться о 21.45.
Нагадаємо, на матчі Ліги націй між збірними Чехії та України очікується аншлаг.
За офіційними даними, на трибунах стадіону імені Мирослава Валенти зберуться 7 тисяч чеських та тисяча українських вболівальників.
Джерело: Tribuna.com