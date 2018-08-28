Головний тренер збірної Словаччини не буде експериментувати перед матчем з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ян Козак. Фото: futbalsfz.sk

Наставник збірної Словаччини Ян Козак провів прес-конференцію напередодні матчів із Данією та Україною

27 серпня головний тренер збірної Словаччини поспілкувався з журналістами на прес-конференції у Братиславі.

Ян Козак оголосив склад своєї команди на контрольний поєдинок із Данією та матч Ліги націй з Україною, а також розповів про деталі підготовки до них.

«Я повернув до команди кількох виконавців, які не брали участі в останніх поєдинках збірної. Це пов'язане з тим, що деякі гравці за кордоном не мають достатньої практики у своїх клубах, а в інших чемпіонати тільки розпочалися. Ми відібрали 24-х найкращих саме на цей момент», — цитує Козака прес-служба Федерації футболу України.

Наставник словацької збірної повідомив про стан футболістів, які тільки-но залікували травми. За його словами, Міхал Шулла та Владімір Вайсс повністю відновилися, а ситуація з Петером Пекариком визначиться наприкінці тижня.

«Я не маю намірів експериментувати в контрольному поєдинку з Данією. Головне завдання — відпрацювати деякі моменти, які ми хочемо застосувати в матчі Ліги націй з Україною. Тому, напевно, я віддам перевагу більш досвідченим гравцям. Молодь, на кшталт Шатки та Вальджента, з'явиться на полі, найімовірніше, у другому таймі», — підкреслив Ян Козак.

Тренер підтримав Марека Гамшика в його рішенні залишитися в Італії, а не продовжувати кар'єру в Китаї. Також він залишився під великим враженням від виступу Роберта Мака у Лізі Європи і запевнив, що його шанси потрапити до основного складу значно підвищилися.

Нагадаємо, товариський поєдинок між Данією та Словаччиною відбудеться 5 серпня у Трнаві. Його початок — о 21.45 за Києвом.

Матч Ліги націй між збірними України та Словаччини пройде 9-го серпня у Львові і розпочнеться о 16.00.