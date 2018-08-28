  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Головний тренер збірної Словаччини не буде експериментувати перед матчем з Україною

    • Розсилка
    Ян Козак. Фото:&nbsp;<span>futbalsfz.sk</span> - Головний тренер збірної Словаччини не буде експериментувати перед матчем з Україною
    Ян Козак. Фото: futbalsfz.sk

    Наставник збірної Словаччини Ян Козак провів прес-конференцію напередодні матчів із Данією та Україною

    27 серпня головний тренер збірної Словаччини поспілкувався з журналістами на прес-конференції у Братиславі.

    Ян Козак оголосив склад своєї команди на контрольний поєдинок із Данією та матч Ліги націй з Україною, а також розповів про деталі підготовки до них.

    «Я повернув до команди кількох виконавців, які не брали участі в останніх поєдинках збірної. Це пов'язане з тим, що деякі гравці за кордоном не мають достатньої практики у своїх клубах, а в інших чемпіонати тільки розпочалися. Ми відібрали 24-х найкращих саме на цей момент», — цитує Козака прес-служба Федерації футболу України. 

    Наставник словацької збірної повідомив про стан футболістів, які тільки-но залікували травми. За його словами, Міхал Шулла та Владімір Вайсс повністю відновилися, а ситуація з Петером Пекариком визначиться наприкінці тижня.

    «Я не маю намірів експериментувати в контрольному поєдинку з Данією. Головне завдання — відпрацювати деякі моменти, які ми хочемо застосувати в матчі Ліги націй з Україною. Тому, напевно, я віддам перевагу більш досвідченим гравцям. Молодь, на кшталт Шатки та Вальджента, з'явиться на полі, найімовірніше, у другому таймі», — підкреслив Ян Козак.

    Тренер підтримав Марека Гамшика в його рішенні залишитися в Італії, а не продовжувати кар'єру в Китаї. Також він залишився під великим враженням від виступу Роберта Мака у Лізі Європи і запевнив, що його шанси потрапити до основного складу значно підвищилися. 

    Нагадаємо, товариський поєдинок між Данією та Словаччиною відбудеться 5 серпня у Трнаві. Його початок — о 21.45 за Києвом.

    Матч Ліги націй між збірними України та Словаччини пройде 9-го серпня у Львові і розпочнеться о 16.00.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ