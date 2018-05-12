Головний тренер «Зорі» буде відповідати перед дисциплінарним комітетом ФФУ

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Юрій Вернидуб. Фото: ФК Зоря

Вернидуб заявляв, що деякі українські телеканали є рупорами «Шахтаря»

Директор телеканалів «Футбол 1» і «Футбол 2» Олександр Денисов поділився у своєму Facebook подробицями засідання Комітету етики та чесної гри Федерації футболу України щодо висловлювань головного тренера «Зорі» Юрія Вернидуба.

Нагадаємо, після матчу 30 туру УПЛ «Шахтар» – «Зоря», який завершився поразкою луганців, Вернидуб заявив, що вказані телеканали є рупорами «Шахтаря».

«Щойно завершилося засідання Комітету етики та чесної гри. Як підсумок, жонглювання Вернидуба на післяматчевій прес-конференції аналогіями нацистських злочинців із телеканалами «Футбол», визнане таким, що порушує всі мислимі норми етики. Власне, що й потрібно було довести», - сказав Олександр Денисов.

«Справа передана до КДК ФФУ для винесення максимально суворого покарання щодо цієї людини. Жодних зловтішних відписок із нашого боку з цього питання не буде. Впевнений, що цей прецедент стане добрим уроком для деяких гарячих хлопців», – написав Денисов.