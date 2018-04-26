«Зоря» відмовила «Інтеру» в трансфері воротаря збірної України
- 26 Квiтня, 17:03
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Луганський клуб хоче виручити за свого гравця солідну суму
Керівництво «Зорі» відмовило «Інтеру» в трансфері воротаря збірної України Андрія Луніна.
Про це інформує журналіст Ігор Бурбас в Twitter.
Повідомляється, що міланський клуб запропонував за голкіпера 5 мільйонів євро, але «Зоря» розраховує виручити більшу суму з продажу 19-річного футболіста.
Раніше стало відомо, що Лунін заявив керівництву клубу про бажання покинути «Зорю».
Взимку в переговори з українським гравцем вже вступав «Реал Сосьєдад», також ЗМІ повідомляли про інтерес з боку «Ювентуса», «Ліверпуля», «Вольфсбурга», РБ «Лейпцига» і «Вотфорда».
Зоря відмовила Інтеру у трансфері Луніна. Свого голкіпера українці оцінюють у більше, ніж запропоновані 5 млн євро. Розумію бажання клубу заробити якомога більше. Водночас сподіваюсь, від цього не постраждає доля талановитого гравця.— Igor Burbas (@iburbas) 26 апреля 2018 г.