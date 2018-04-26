«Зоря» відмовила «Інтеру» в трансфері воротаря збірної України

Луганський клуб хоче виручити за свого гравця солідну суму

Керівництво «Зорі» відмовило «Інтеру» в трансфері воротаря збірної України Андрія Луніна. Про це інформує журналіст Ігор Бурбас в Twitter. Повідомляється, що міланський клуб запропонував за голкіпера 5 мільйонів євро, але «Зоря» розраховує виручити більшу суму з продажу 19-річного футболіста. Раніше стало