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    «Зоря» відмовила «Інтеру» в трансфері воротаря збірної України

    Луганський клуб хоче виручити за свого гравця солідну суму
    Керівництво «Зорі» відмовило «Інтеру» в трансфері воротаря збірної України Андрія Луніна. Про це інформує журналіст Ігор Бурбас в Twitter. Повідомляється, що міланський клуб запропонував за голкіпера 5 мільйонів євро, але «Зоря» розраховує виручити більшу суму з продажу 19-річного футболіста. Раніше стало
    • 26 Квiтня, 17:03
    • Розсилка
    Андрій Лунін. Фото: ФК Зоря
    Андрій Лунін. Фото: ФК Зоря

    Луганський клуб хоче виручити за свого гравця солідну суму

    Керівництво «Зорі» відмовило «Інтеру» в трансфері воротаря збірної України Андрія Луніна.

    Про це інформує журналіст Ігор Бурбас в Twitter.

    Повідомляється, що міланський клуб запропонував за голкіпера 5 мільйонів євро, але «Зоря» розраховує виручити більшу суму з продажу 19-річного футболіста.

    Раніше стало відомо, що Лунін заявив керівництву клубу про бажання покинути «Зорю».

    Взимку в переговори з українським гравцем вже вступав «Реал Сосьєдад», також ЗМІ повідомляли про інтерес з боку «Ювентуса», «Ліверпуля», «Вольфсбурга», РБ «Лейпцига» і «Вотфорда».

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