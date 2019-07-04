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    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов

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    Ярослав Амосов - Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Ярослав Амосов

    У Вітора Медведчука з'явився оригінальний соратник

    Боєць ММА та заслужений майстер спорту з бойового самбо Ярослав Амосов за списком партії «Опозиційна платформа - За життя» йде на вибори до Верховної Ради, які мають відбутися 21 липня.

    Амосов займає 94-е місце в списку партії Віктора Медведчука та Юрія Бойка.

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    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов
    Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов

    Варто зазначити, що Ярослав Амосов є бійцем Bellator. Соратник Медведчука має ідеальний рекорд (21-0) і претендує на бій з чемпіоном організації в напівсередній вазі Рорі Макдональдом.

    Ярослав Амосов народився 9 вересня 1993 р. у місті Ірпінь Київської області. Почав активно займатися бойовим самбо у віці п'ятнадцяти років за ініціативи вітчима, проходив підготовку в київському клубі «Гермес» під керівництвом тренерів Федора Миколайовича Середюка та Вадима Михайловича Коритного.
    Першого серйозного успіху на дорослому міжнародному рівні домігся в 2012 році, коли завоював Кубок Європи з бойового самбо. Згодом домігся в цьому єдиноборстві значних успіхів: Тричі ставав чемпіоном світу за версією міжнародної федерації WCSF (2013, 2014, 2015) і двічі чемпіоном Європи за версією європейської федерації ECSF (2013, 2014). У вересні 2014 року став чемпіоном Євразії з професійного бойового самбо, перемігши в фіналі задушливим прийомом досвідченого російського бійця Шаміля Завурова. Неодноразово вигравав чемпіонати і Кубки України з бойового самбо. За видатні спортивні досягнення в березні 2015 року удостоєний почесного звання «Заслужений майстер спорту України».
    Паралельно кар'єрі бойового самбіста, Амосов регулярно виступає на змаганнях з ММА. Один з перших значимих для нього поєдинків відбувся в серпні 2013 року на турнірі «Платформа S-70» в Сочі, де він задушливим прийомом ззаду переміг росіянина Вадима Сандульского. Боровся на турнірах різних українських промоушенів, а з 2014 року почав співпрацювати з російською організацією Tech-Krep FC, в цілому здобувши там сім перемог за відсутності поразок. Зокрема, в поєдинку 2016 року проти представника Німеччини Роберто Солдіча завоював титул чемпіона в напівсередній вазі. 18 березня захистив титул чемпіона Tech-Krep FC в напівсередній вазі в поєдинку проти бразильця Діегу Кавалканті.
    Є студентом Національного університету державної податкової служби України.
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