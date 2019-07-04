Готуються до силового сценарію? До Ради за списком партії Медведчука йде боєць ММА Амосов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ярослав Амосов

У Вітора Медведчука з'явився оригінальний соратник

Боєць ММА та заслужений майстер спорту з бойового самбо Ярослав Амосов за списком партії «Опозиційна платформа - За життя» йде на вибори до Верховної Ради, які мають відбутися 21 липня.

Амосов займає 94-е місце в списку партії Віктора Медведчука та Юрія Бойка.

Варто зазначити, що Ярослав Амосов є бійцем Bellator. Соратник Медведчука має ідеальний рекорд (21-0) і претендує на бій з чемпіоном організації в напівсередній вазі Рорі Макдональдом.

Ярослав Амосов народився 9 вересня 1993 р. у місті Ірпінь Київської області. Почав активно займатися бойовим самбо у віці п'ятнадцяти років за ініціативи вітчима, проходив підготовку в київському клубі «Гермес» під керівництвом тренерів Федора Миколайовича Середюка та Вадима Михайловича Коритного.

Першого серйозного успіху на дорослому міжнародному рівні домігся в 2012 році, коли завоював Кубок Європи з бойового самбо. Згодом домігся в цьому єдиноборстві значних успіхів: Тричі ставав чемпіоном світу за версією міжнародної федерації WCSF (2013, 2014, 2015) і двічі чемпіоном Європи за версією європейської федерації ECSF (2013, 2014). У вересні 2014 року став чемпіоном Євразії з професійного бойового самбо, перемігши в фіналі задушливим прийомом досвідченого російського бійця Шаміля Завурова . Неодноразово вигравав чемпіонати і Кубки України з бойового самбо. За видатні спортивні досягнення в березні 2015 року удостоєний почесного звання «Заслужений майстер спорту України» .

Паралельно кар'єрі бойового самбіста, Амосов регулярно виступає на змаганнях з ММА. Один з перших значимих для нього поєдинків відбувся в серпні 2013 року на турнірі «Платформа S-70» в Сочі , де він задушливим прийомом ззаду переміг росіянина Вадима Сандульского. Боровся на турнірах різних українських промоушенів, а з 2014 року почав співпрацювати з російською організацією Tech-Krep FC, в цілому здобувши там сім перемог за відсутності поразок. Зокрема, в поєдинку 2016 року проти представника Німеччини Роберто Солдіча завоював титул чемпіона в напівсередній вазі. 18 березня захистив титул чемпіона Tech-Krep FC в напівсередній вазі в поєдинку проти бразильця Діегу Кавалканті.