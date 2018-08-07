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    Говоров захистив статус чемпіона Європи і оновив свій же рекорд турніру

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    Андрій Говоров - Говоров захистив статус чемпіона Європи і оновив свій же рекорд турніру
    Андрій Говоров

    На поточному чемпіонаті Європи Говоров ще виступить на 50 м вільним стилем

    Український плавець Андрій Говоров захистив звання чемпіона Європи, завоювавши золото в Глазго.

    Українець виходив на фінал 50 м батерфляєм в статусі чинного чемпіона, а також володаря рекордів світу, Європи та чемпіонатів Європи.

    У підсумку, Говоров показав результат 22.48 с, виграв боротьбу у чинного чемпіона світу британця Бенджаміна Прауда, залишивши за собою звання чемпіона континенту і оновив свій же рекорд турніру (попередній 22,73 с).

    На поточному чемпіонаті Європи Говоров ще виступить на 50 м вільним стилем.

    У цій дисципліні він ставав другим і третім на континентальних першостях як на довгій, так і на короткій воді, але ще жодного разу не піднімався на вершину п'єдесталу.

    Кваліфікація на 50 м вільним стилем стартує в середу, 8 серпня в 11:12 за Києвом.

    Крім Говорова, в цій дисципліні Україну представляє Сергій Шевцов.

    Нагадаємо, інший зоряний український плавець Михайло Романчук уже виграв золото на 400 м і срібло на 1500 м вільним стилем і з першого місця кваліфікувався у фінал 800 м.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи Андрій Говоров плавання рекорд
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