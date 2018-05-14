Гравці «Маріуполя» хочуть проводити домашні матчі Ліги Європи на «Дніпро-Арені»
- Сьогодні, 08:55
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13-го травня «Маріуполь» гарантував потрапляння в Лігу Європи
Гравці «Маріуполя» на голосуванні всередині команди вибрали «Дніпро-Арену» домашнім стадіоном на матчі Ліги Європи в наступному сезоні.
Про це повідомив програмі «Великий футбол» спортивний директор «Маріуполя» Євген Канана.
Нагадаємо, 13-го травня «Маріуполь» гарантував потрапляння в Лігу Європи.
Можливо, УЄФА не дозволить грати домашні матчі маріупольській команді в рідному місті.
«Маріуполь», зігравши внічию з «Ворсклою» (1:1), гарантував потрапляння в Лігу Європи з п'ятого місця турнірної таблиці УПЛ.
Після поразки «Вереса» «Шахтарю» (0:1), між маріупольським клубом і клубом з Рівного в турнірній таблиці 4 бали.
Таким чином, «Маріуполь» став недосяжним для «Вереса».
Раніше гарантували попадання в Лігу Європи «Ворскла» і «Зоря».
Джерело: ua.tribuna.com