Гравці «Маріуполя» хочуть проводити домашні матчі Ліги Європи на «Дніпро-Арені»

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Дніпро-Арена

13-го травня «Маріуполь» гарантував потрапляння в Лігу Європи

Гравці «Маріуполя» на голосуванні всередині команди вибрали «Дніпро-Арену» домашнім стадіоном на матчі Ліги Європи в наступному сезоні.

Про це повідомив програмі «Великий футбол» спортивний директор «Маріуполя» Євген Канана.

Нагадаємо, 13-го травня «Маріуполь» гарантував потрапляння в Лігу Європи.

Можливо, УЄФА не дозволить грати домашні матчі маріупольській команді в рідному місті.

«Маріуполь», зігравши внічию з «Ворсклою» (1:1), гарантував потрапляння в Лігу Європи з п'ятого місця турнірної таблиці УПЛ.

Після поразки «Вереса» «Шахтарю» (0:1), між маріупольським клубом і клубом з Рівного в турнірній таблиці 4 бали.

Таким чином, «Маріуполь» став недосяжним для «Вереса».

Раніше гарантували попадання в Лігу Європи «Ворскла» і «Зоря».

Джерело: ua.tribuna.com