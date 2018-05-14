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    Гравці «Маріуполя» хочуть проводити домашні матчі Ліги Європи на «Дніпро-Арені»

    • Сьогодні, 08:55
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    Дніпро-Арена
    Дніпро-Арена

    13-го травня «Маріуполь» гарантував потрапляння в Лігу Європи

    Гравці «Маріуполя» на голосуванні всередині команди вибрали «Дніпро-Арену» домашнім стадіоном на матчі Ліги Європи в наступному сезоні.

    Про це повідомив програмі «Великий футбол» спортивний директор «Маріуполя» Євген Канана.

    Нагадаємо, 13-го травня «Маріуполь» гарантував потрапляння в Лігу Європи.

    Можливо, УЄФА не дозволить грати домашні матчі маріупольській команді в рідному місті.

    «Маріуполь», зігравши внічию з «Ворсклою» (1:1), гарантував потрапляння в Лігу Європи з п'ятого місця турнірної таблиці УПЛ.

    Після поразки «Вереса» «Шахтарю» (0:1), між маріупольським клубом і клубом з Рівного в турнірній таблиці 4 бали.

    Таким чином, «Маріуполь» став недосяжним для «Вереса».

    Раніше гарантували попадання в Лігу Європи «Ворскла» і «Зоря».

    Джерело: ua.tribuna.com

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