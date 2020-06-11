Гравці Прем'єр-ліги хочуть розмістити гасло «Життя чорних важливі» на футболках замість прізвищ



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Ініціаторами ідеї є Шеймус Коулмен, Трой Діні та Ектор Бельєрін

Футболісти англійської Прем'єр-ліги мають намір взяти участь в акції «Життя чорних важливі», повідомляє ESPN.

За даними джерела, в матчах першого туру відновленого чемпіонату Англії на спинах гравців може з'явитися слоган Black Lives Matter замість прізвищ. Дану ідею повинні схвалити керівники клубів, які проведуть обговорення по відеоконференції в четвер.

Ініціаторами ідеї є Шеймус Коулмен («Евертон»), Трой Діні («Уотфорд») і Ектор Бельєрін («Арсенал»).

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі афроамериканець Джордж Флойд загинув в результаті жорстоких дій поліцейських під час затримання. Один із співробітників поліції утримував чоловіка на асфальті коліном, заважаючи йому дихати.

Після цього масові заворушення охопили понад 20 штатів США, а в соціальних мережах люди почали залишати повідомлення на захист афроамериканців з хештегом #BlackLivesMatter.