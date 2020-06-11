Російський футболіст загинув від опіків, отриманих у камері затримання. З’явилося відео, як він відкрив кран



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Telegram-канал Baza опублікував відео, на якому видно, що колишній футболіст російського клубу «Прогрес» із Черняхова Іван Вшивков сам відкриває кран в поліцейській камері тимчасового утримання. Інцидент завершився загибеллю колишнього спортовця.

Трагедія сталася торік у ніч з 19 на 20 жовтня в 2-го відділу поліції в Московського району Калінінграда. Затриманий заживо зварився в окропі, який вилився з батареї. Поліція стверджувала, що Вшивков сам зламав радіатор. Перед цим, за словами поліцейських, Іван вивів з ладу відеоспостереження в камері, тому в черговій частині і не могли бачити, що відбувається. Близькі загиблого впевнені, що його прикували до батареї наручниками, а коли він кричав від болю і кликав на допомогу, на нього просто наплювали, потім стерли запис.

Після загибелі затриманого Івана Вшивкова у 2-му відділі МВС Московського району Калінінграда звільнена вся зміна чергових. Поліцейське начальство поспішило позбавитися від передбачуваних винуватців. Проте відео, яке потрапило в Мережу, демонструє, що правоохоронці все бачили і навіть розмовляли з загиблим у той час, як він відкрив кран.

Зауважимо, що спочатку Вшивкова помістили в іншу камеру, але там він побився з сусідом. В'язня перевели до спокійнішого співкамерника.

Наразі за наслідками справи Вишнякова затримані двоє поліцейських. Слідчий комітет відкрив справу про перевищення службових повноважень з нанесенням важких наслідків.