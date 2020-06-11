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    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко

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    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко

    Ця красуня є особливо популярною в соцмережах - її сторінка в Instagram має більше 260 тисяч підписників

    Ніколас Тальяфіко - потенційно один з найбільш дорогих захисників Європи. Зокрема, 27-річного аргентинця в своєму складі хочуть бачити «Барселона», «Арсенал» та ще низка топ-клубів Європи.

    Все добре в бека «Аяска» і на особистому фронті: гравець зустрічається з ефектною блондинкою Карою Кальваньї.

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    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко
    Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко

    Ця красуня славиться відмінною фігурою, яку вона підтримує в спортзалі. Також Каро допомагає порадами іншим дівчатам в питаннях фітнесу і здорового способу життя.

    Варто зазначити, що Кальваньї є особливо популярною в соцмережах - її сторінка в Instagram має більше 260 тисяч підписників.

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