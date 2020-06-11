Білявка, яка полюбляє відверті бікіні. Шикарні фото коханої бека «Аякса» Тальяфіко



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Ця красуня є особливо популярною в соцмережах - її сторінка в Instagram має більше 260 тисяч підписників

Ніколас Тальяфіко - потенційно один з найбільш дорогих захисників Європи. Зокрема, 27-річного аргентинця в своєму складі хочуть бачити «Барселона», «Арсенал» та ще низка топ-клубів Європи.

Все добре в бека «Аяска» і на особистому фронті: гравець зустрічається з ефектною блондинкою Карою Кальваньї.

Ця красуня славиться відмінною фігурою, яку вона підтримує в спортзалі. Також Каро допомагає порадами іншим дівчатам в питаннях фітнесу і здорового способу життя.

Варто зазначити, що Кальваньї є особливо популярною в соцмережах - її сторінка в Instagram має більше 260 тисяч підписників.