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    Гравці «Шахтаря» Дентіньо і Кайоде почали тренування з фізіотерапевтами

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    Фото: ФК Шахтар - Гравці «Шахтаря» Дентіньо і Кайоде почали тренування з фізіотерапевтами
    Фото: ФК Шахтар

    У свою чергу Іван Ордець вже приступив до пробіжок

    Гравці «Шахтаря» Дентіньо і Оларенваджу Кайоде приступили до тренувань з фізіотерапевтами.

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    Іван Ордець почав пробіжки після травми.

    Дентіньо останній раз виходив на поле в матчі 1-го туру з «Десною» (2:0) 25 липня.

    Кайоде в поточному сезоні в складі не з'являвся.

    Ордець останній матч за «Шахтар» провів ще 27 квітня.

    Раніше повідомлялося, що Ордець, Дентіньо і Кайоде встигнуть відновитися до старту Ліги чемпіонів.

    Раніше повідомлялося, що донецький «Шахтар» точно потрапить до другого кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

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