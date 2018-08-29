Гравці «Шахтаря» Дентіньо і Кайоде почали тренування з фізіотерапевтами



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Фото: ФК Шахтар

У свою чергу Іван Ордець вже приступив до пробіжок

Гравці «Шахтаря» Дентіньо і Оларенваджу Кайоде приступили до тренувань з фізіотерапевтами.

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Іван Ордець почав пробіжки після травми.

Дентіньо останній раз виходив на поле в матчі 1-го туру з «Десною» (2:0) 25 липня.

Кайоде в поточному сезоні в складі не з'являвся.

Ордець останній матч за «Шахтар» провів ще 27 квітня.

Раніше повідомлялося, що Ордець, Дентіньо і Кайоде встигнуть відновитися до старту Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що донецький «Шахтар» точно потрапить до другого кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.