Гравці «Шахтаря» Дентіньо і Кайоде почали тренування з фізіотерапевтами
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Фото: ФК Шахтар
У свою чергу Іван Ордець вже приступив до пробіжок
Гравці «Шахтаря» Дентіньо і Оларенваджу Кайоде приступили до тренувань з фізіотерапевтами.
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
Іван Ордець почав пробіжки після травми.
Дентіньо останній раз виходив на поле в матчі 1-го туру з «Десною» (2:0) 25 липня.
Кайоде в поточному сезоні в складі не з'являвся.
Ордець останній матч за «Шахтар» провів ще 27 квітня.
Раніше повідомлялося, що Ордець, Дентіньо і Кайоде встигнуть відновитися до старту Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що донецький «Шахтар» точно потрапить до другого кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.