«Аякс» і «Янг Бойз» стали потенційними суперниками «Шахтаря» у груповому етапі Ліги чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Getty Images

Жеребкування основного етапу турніру відбудеться у четвер, 30 серпня

Донецький «Шахтар» точно потрапить до другого кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

«Гірники» будуть єдиною українською командою у даному турнірі, адже київське «Динамо» програло путівку у групу нідерландському «Аяксу».

Таким чином, уже точно можна сказати, що «Шахтар» на груповому етапі не зіграє з «Боруссією», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Наполі», «Тоттенгемом» і «Ромою».

До Вашої уваги 29 учасників Ліги чемпіонів-2018/19. Ще три клуби визначаться за підсумками раунду плей-офф у середу, 29 серпня.

Кошик 1

«Реал» (Мадрид Іспанія, чинний чемпіон)

«Атлетико» (Мадрид Іспанія, переможець Ліги Європи)

«Барселона» (Іспанія)

«Баварія» (Німеччина)

«Манчестер Сіті» (Англія)

«Ювентус» (Італія)

«Парі Сен-Жермен» (Франція)

«Локомотив» (Москва, Росія)

Кошик 2

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) - 89,000

«Порту» (Португалія) - 86,000

«Манчестер Юнайтед» (Англія) - 82,000

«Шахтар» (Донецьк, Україна) - 81,000

«Наполі» (Італія) - 78,000

«Тоттенгем» (Англія) - 67,000

«Рома» (Італія) - 64,000

Кошик 3

«Шальке-4» (Німеччина) - 62,000

«Олімпік Ліон» (Франція) - 59,500

«Монако» (Франція) - 57,000

«Аякс» (Нідерланди) - 53,500

ЦСКА (Москва, Росія) - 45,000

Кошик 4

«Брюгге» (Бельгія) - 29,500

«Галатасарай» (Туреччина) - 29,500

«Янг Бойз» (Швейцарія) - 20,500

«Інтернаціонале» (Італія) - 16,000

«Гоффенгайм» (Німеччина) - 14,285

АЕК (Афіни, Греція) - 10,000

Останнє місце у другому кошику займе португальська «Бенфіка» (80,000), якщо пройде грецький ПАОК (29,500) у кваліфікації. Якщо ж ні – то туди підніметься «Ліверпуль» (62,000).

Доля іспанської «Валенсії» (36,000) і чеської «Вікторії» (33,000) залежить від того хто пройде груповий етап з кваліфікації – сербська «Црвена Звезда» (10,750) чи австрійський «Зальцбург» (55,500), а також білоруський БАТЕ (20,500) чи нідерландський ПСВ (36,000).