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    «Аякс» і «Янг Бойз» стали потенційними суперниками «Шахтаря» у груповому етапі Ліги чемпіонів

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    Фото Getty Images - «Аякс» і «Янг Бойз» стали потенційними суперниками «Шахтаря» у груповому етапі Ліги чемпіонів
    Фото Getty Images

    Жеребкування основного етапу турніру відбудеться у четвер, 30 серпня

    Донецький «Шахтар» точно потрапить до другого кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

    «Гірники» будуть єдиною українською командою у даному турнірі, адже київське «Динамо» програло путівку у групу нідерландському «Аяксу».

    Таким чином, уже точно можна сказати, що «Шахтар» на груповому етапі не зіграє з «Боруссією», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Наполі», «Тоттенгемом» і «Ромою».

    До Вашої уваги 29 учасників Ліги чемпіонів-2018/19. Ще три клуби визначаться за підсумками раунду плей-офф у середу, 29 серпня.

    Кошик 1

    «Реал» (Мадрид Іспанія, чинний чемпіон)
    «Атлетико» (Мадрид Іспанія, переможець Ліги Європи)
    «Барселона» (Іспанія)
    «Баварія» (Німеччина)
    «Манчестер Сіті» (Англія)
    «Ювентус» (Італія)
    «Парі Сен-Жермен» (Франція)
    «Локомотив» (Москва, Росія)

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    Кошик 2

    «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) - 89,000
    «Порту» (Португалія) - 86,000
    «Манчестер Юнайтед» (Англія) - 82,000
    «Шахтар» (Донецьк, Україна) - 81,000
    «Наполі» (Італія) - 78,000
    «Тоттенгем» (Англія) - 67,000
    «Рома» (Італія) - 64,000

    Кошик 3

    «Шальке-4» (Німеччина) - 62,000
    «Олімпік Ліон» (Франція) - 59,500
    «Монако» (Франція) - 57,000
    «Аякс» (Нідерланди) - 53,500
    ЦСКА (Москва, Росія) - 45,000

    Кошик 4

    «Брюгге» (Бельгія) - 29,500
    «Галатасарай» (Туреччина) - 29,500
    «Янг Бойз» (Швейцарія) - 20,500
    «Інтернаціонале» (Італія) - 16,000
    «Гоффенгайм» (Німеччина) - 14,285
    АЕК (Афіни, Греція) - 10,000

    Останнє місце у другому кошику займе португальська «Бенфіка» (80,000), якщо пройде грецький ПАОК (29,500) у кваліфікації. Якщо ж ні – то туди підніметься «Ліверпуль» (62,000).

    Доля іспанської «Валенсії» (36,000) і чеської «Вікторії» (33,000) залежить від того хто пройде груповий етап з кваліфікації – сербська «Црвена Звезда» (10,750) чи австрійський «Зальцбург» (55,500), а також білоруський БАТЕ (20,500) чи нідерландський ПСВ (36,000).

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