«Аякс» і «Янг Бойз» стали потенційними суперниками «Шахтаря» у груповому етапі Ліги чемпіонів
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Розсилка
Жеребкування основного етапу турніру відбудеться у четвер, 30 серпня
Донецький «Шахтар» точно потрапить до другого кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
«Гірники» будуть єдиною українською командою у даному турнірі, адже київське «Динамо» програло путівку у групу нідерландському «Аяксу».
Таким чином, уже точно можна сказати, що «Шахтар» на груповому етапі не зіграє з «Боруссією», «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Наполі», «Тоттенгемом» і «Ромою».
До Вашої уваги 29 учасників Ліги чемпіонів-2018/19. Ще три клуби визначаться за підсумками раунду плей-офф у середу, 29 серпня.
Кошик 1
«Реал» (Мадрид Іспанія, чинний чемпіон)
«Атлетико» (Мадрид Іспанія, переможець Ліги Європи)
«Барселона» (Іспанія)
«Баварія» (Німеччина)
«Манчестер Сіті» (Англія)
«Ювентус» (Італія)
«Парі Сен-Жермен» (Франція)
«Локомотив» (Москва, Росія)
Кошик 2
«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) - 89,000
«Порту» (Португалія) - 86,000
«Манчестер Юнайтед» (Англія) - 82,000
«Шахтар» (Донецьк, Україна) - 81,000
«Наполі» (Італія) - 78,000
«Тоттенгем» (Англія) - 67,000
«Рома» (Італія) - 64,000
Кошик 3
«Шальке-4» (Німеччина) - 62,000
«Олімпік Ліон» (Франція) - 59,500
«Монако» (Франція) - 57,000
«Аякс» (Нідерланди) - 53,500
ЦСКА (Москва, Росія) - 45,000
Кошик 4
«Брюгге» (Бельгія) - 29,500
«Галатасарай» (Туреччина) - 29,500
«Янг Бойз» (Швейцарія) - 20,500
«Інтернаціонале» (Італія) - 16,000
«Гоффенгайм» (Німеччина) - 14,285
АЕК (Афіни, Греція) - 10,000
Останнє місце у другому кошику займе португальська «Бенфіка» (80,000), якщо пройде грецький ПАОК (29,500) у кваліфікації. Якщо ж ні – то туди підніметься «Ліверпуль» (62,000).
Доля іспанської «Валенсії» (36,000) і чеської «Вікторії» (33,000) залежить від того хто пройде груповий етап з кваліфікації – сербська «Црвена Звезда» (10,750) чи австрійський «Зальцбург» (55,500), а також білоруський БАТЕ (20,500) чи нідерландський ПСВ (36,000).