Нападник «Динамо» може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини

«Гьозтепе» планує орендувати форварда

«Гьозтепе» має намір взимку розлучитися з провальним алжирським центрфорвардом Набілем Гіля, місце якого можуть зайняти українці Євген Селезньов та Артем Кравець. Про це повідомляє Hurriyet.com.tr. Примітно, що це вже друге джерело, яке повідомляє про інтерес «Гьозтепе» до Селезньова, тоді як про Кравця мова зайшла



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Артем Кравець. Фото: спорт bigmir.net

«Гьозтепе» планує орендувати форварда

«Гьозтепе» має намір взимку розлучитися з провальним алжирським центрфорвардом Набілем Гіля, місце якого можуть зайняти українці Євген Селезньов та Артем Кравець.

Про це повідомляє Hurriyet.com.tr.

Примітно, що це вже друге джерело, яке повідомляє про інтерес «Гьозтепе» до Селезньова, тоді як про Кравця мова зайшла вперше.

При цьому видання уточнює, що переговори з українцями клуб ще не починав, але це може статися незабаром.

Селезньов вже другий тиждень перебуває в статусі вільного агента, що значно спрощує операцію, тоді як Кравця в «Гьозтепе» сподіваються орендувати.

Нагадаємо, в першій частині сезону 32-річний Євген Селезньов був запасним в «Карабюкспорі», за який зіграв 15 матчів і забив два голи у всіх турнірах.

Також не клеяться справи і у Артема Кравця в «Динамо» - в першій частині сезону 28-річний форвард зіграв за клуб лише 15 матчів у всіх турнірах, забивши п'ять голів.

Цікаво також, що лідером нападу «Гьозтепе» в цьому сезоні є колишній форвард «Ворскли» Адіс Яхович, на рахунку якого 14 голів в 16 матчах чемпіонату Туреччини.

Джерело: sportarena.com