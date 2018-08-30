Гравець «Динамо» став клієнтом відомої агентської компанії
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Вітор Буено тепер співпрацює з контрою з назвою Futpress Comunicação
Півзахисник «Динамо» Вітор Буено став клієнтом бразильської агентської компанії Futpress Comunicação.
Про це повідомляє офіційна сторінка агентства у «Твіттері».
«Атакувальний півзахисник Вітор Буено з київського «Динамо» – новий клієнт Futpress Comunicação. Футболіст, екс-гравець «Сантоса», нещодавно перебрався в Україну. Ласкаво просимо, Вітор!» - свідчить повідомлення.
Клієнтами Futpress Comunicação є багато відомих бразильських гравців, інформує «Динамомания».
Зокрема, агентська компанія представляє інтереси Алекса Тейшейри, Адріану Корреа, Габріеля Жесуса, Феліпе Луїса, Верессімо, Рікардо Гуларта, Тікінью Соареша та багатьох інших гравців.
Раніше повідомлялося, що Буено забив перший м'яч за «Динамо».