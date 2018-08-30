Гравець ФК «Маріуполь» отримав виклик у збірну Камеруну



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Джойскім Дава (зліва). Фото ФК «Маріуполь»

Джойскім Дава відправиться на збір національної команди своєї країни

Захисник ФК «Маріуполь» Джойскім Дава отримав виклик у національну збірну Камеруну.

Футболіст візьме участь у тренувальному зборі «неприборканих левів», який пройде у Кенії 3-8 вересня.

Про це повідомляє офіційний сайт маріупольського клубу.

8 вересня збірна Камеруну у межах кваліфікації до Кубка африканських націй-2019 проведе матч зі збірною Коморських островів.

Окрім того, як повідомляє прес-служба клубу, у Маріуполі пройшов турнір серед дитячих команд.

У ньому взяли участь вісім команд.

На груповому етапі вихованці «Маріуполя» перемогли однолітків із «Факела» (7:0) та ДЮСШ Бердянськ (4:0), а також програли юнакам «Шахтаря» (1:4).

У плей-офф підопічні Сергія Колесника розгромили «Азовсталь» (9:1) і посіли підсумкове третє місце. Перші ж два місця зайняли команди академії «Шахтаря».