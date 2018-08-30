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    Гравець ФК «Маріуполь» отримав виклик у збірну Камеруну

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    Джойскім Дава (зліва). Фото ФК &laquo;Маріуполь&raquo; - Гравець ФК «Маріуполь» отримав виклик у збірну Камеруну
    Джойскім Дава (зліва). Фото ФК «Маріуполь»

    Джойскім Дава відправиться на збір національної команди своєї країни

    Захисник ФК «Маріуполь» Джойскім Дава отримав виклик у національну збірну Камеруну.

    Футболіст візьме участь у тренувальному зборі «неприборканих левів», який пройде у Кенії 3-8 вересня.

    Про це повідомляє офіційний сайт маріупольського клубу.

    8 вересня збірна Камеруну у межах кваліфікації до Кубка африканських націй-2019 проведе матч зі збірною Коморських островів.

    Окрім того, як повідомляє прес-служба клубу, у Маріуполі пройшов турнір серед дитячих команд.

    У ньому взяли участь вісім команд.

    На груповому етапі вихованці «Маріуполя» перемогли однолітків із «Факела» (7:0) та ДЮСШ Бердянськ (4:0), а також програли юнакам «Шахтаря» (1:4).

    У плей-офф підопічні Сергія Колесника розгромили «Азовсталь» (9:1) і посіли підсумкове третє місце. Перші ж два місця зайняли команди академії «Шахтаря».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Маріуполь»
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