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    Гравець «Маріуполя» Федорчук – найкращий гравець 8-го туру Прем'єр-ліги

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    Валерій Федорчук. Фото взяте з сайту УПЛ - Гравець «Маріуполя» Федорчук – найкращий гравець 8-го туру Прем'єр-ліги
    Валерій Федорчук. Фото взяте з сайту УПЛ

    Таке рішення експертної ради організації

    Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 8-го туру чемпіонату УПЛ.

    Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-Ліги.

    До складу експертної ради ввійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Артур Валерко.

    За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Маріуполя» Валерій Федорчук, який у матчі з «Олімпіком» зробив дубль.

    Йому віддали голоси відразу вісім респондентів.

    Раніше повідомлялося, що «Олімпік» поступився «Маріуполю» у межах 8-го туру, а Федорчук зробив дубль.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь»
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