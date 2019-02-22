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    Гравець «Олімпіакоса» звинуватив суддю в симпатіях до «Динамо»

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    Даніел Поденсе знайшов крайнього - Гравець «Олімпіакоса» звинуватив суддю в симпатіях до «Динамо»
    Даніел Поденсе знайшов крайнього
    gazzetta.gr

    Даніел Поденсе намагається виправдати поразку

    Вінґер «Олімпіакоса» Даніел Поденсе прокоментував поразку своєї команди в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи в Києві від «Динамо» (0:1).

    «У першій грі результат, можливо, був справедливим. Але в Києві ми добре захищалися і створювали моменти. У футболі так буває, що ви не отримуєте того, чого хочете. Нашим завданням було не пропустити і забити. Але поле було не в найкращому стані, а суддя завжди свистів на користь «Динамо», - сказав Поденсе.

    Нагадаємо, що сьогодні кияни отримали суперника за 1/8-ю турніру. На наступний стадії команда Олександра Хацкевича зіграє з англійським «Челсі»

    Джерело: gazzetta.gr

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