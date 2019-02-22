Гравець «Олімпіакоса» звинуватив суддю в симпатіях до «Динамо»



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Даніел Поденсе знайшов крайнього gazzetta.gr

Даніел Поденсе намагається виправдати поразку

Вінґер «Олімпіакоса» Даніел Поденсе прокоментував поразку своєї команди в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи в Києві від «Динамо» (0:1).

«У першій грі результат, можливо, був справедливим. Але в Києві ми добре захищалися і створювали моменти. У футболі так буває, що ви не отримуєте того, чого хочете. Нашим завданням було не пропустити і забити. Але поле було не в найкращому стані, а суддя завжди свистів на користь «Динамо», - сказав Поденсе.

Нагадаємо, що сьогодні кияни отримали суперника за 1/8-ю турніру. На наступний стадії команда Олександра Хацкевича зіграє з англійським «Челсі».

Джерело: gazzetta.gr