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    Гравець «Олімпіка» опинився серед найкращих бомбардирів Європи до 20 років

    Очолив рейтинг молодих футболістів гравець ПСЖ
    Нападник «Олімпіка» Станіслав Біленький склав компанію найкращим бомбардирам Європи, яким ще не виповнилось 20 років. 19-річний форвард донецької команди у цьому сезоні забив 4 голи в чемпіонаті України та один у Лізі Європи. Таким чином, Біленький зайняв 6 місце у списку юних бомбардирів ТОП-15 чемпіонатів Європи. Зазначимо, що перше
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    Станіслав Біленький. Фото: ФК Олімпік
    Станіслав Біленький. Фото: ФК Олімпік

    Очолив рейтинг молодих футболістів гравець ПСЖ

    Нападник «Олімпіка» Станіслав Біленький склав компанію найкращим бомбардирам Європи, яким ще не виповнилось 20 років.

    19-річний форвард донецької команди у цьому сезоні забив 4 голи в чемпіонаті України та один у Лізі Європи. Таким чином, Біленький зайняв 6 місце у списку юних бомбардирів ТОП-15 чемпіонатів Європи.

    Зазначимо, що перше місце посів нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, на рахунку якого 12 голів.

    Джерело: Футбол 24

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