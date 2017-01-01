Гравець «Олімпіка» опинився серед найкращих бомбардирів Європи до 20 років
- Сьогодні, 09:43
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Станіслав Біленький. Фото: ФК Олімпік
Очолив рейтинг молодих футболістів гравець ПСЖ
Нападник «Олімпіка» Станіслав Біленький склав компанію найкращим бомбардирам Європи, яким ще не виповнилось 20 років.
19-річний форвард донецької команди у цьому сезоні забив 4 голи в чемпіонаті України та один у Лізі Європи. Таким чином, Біленький зайняв 6 місце у списку юних бомбардирів ТОП-15 чемпіонатів Європи.
Зазначимо, що перше місце посів нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, на рахунку якого 12 голів.
Джерело: Футбол 24