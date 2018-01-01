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    Гравець збірної Англії потрапив у секс-скандал через інтимне відео

    Деле Аллі став героєм скандалу у себе на батьківщині
    Півзахисник «Тоттенгем Хотспур» і збірної Англії Деле Аллі став героєм скандалу. В інтернеті з'явився 12-секундний ролик, у якому 21-річний хавбек нібито займається сексом з невідомою жінкою. Відомо, що гравець перебуває у стосунках з моделлю Dolce & Gabbana Рубі Мей. Як повідомляє The Sun, футболіст уже зв'язався зі своїми
    • Сьогодні, 20:21
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    Деле Аллі та Рубі Мей. Фото Focus Images
    Деле Аллі та Рубі Мей. Фото Focus Images

    Деле Аллі став героєм скандалу у себе на батьківщині

    Півзахисник «Тоттенгем Хотспур» і збірної Англії Деле Аллі став героєм скандалу.

    В інтернеті з'явився 12-секундний ролик, у якому 21-річний хавбек нібито займається сексом з невідомою жінкою.

    Відомо, що гравець перебуває у стосунках з моделлю Dolce & Gabbana Рубі Мей.

    Як повідомляє The Sun, футболіст уже зв'язався зі своїми адвокатами з проханням розібратися в ситуації.

    Додається, що відео вже було видалено.

    У поточному сезоні Аллі провів за «шпор» 25 матчів в англійській прем'єр-лізі, відзначившись п'ятьма голами та дев'ятьма результативними передачами.

    За збірну України Деле Аллі зіграв 22 поєдинки.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Англія скандал
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