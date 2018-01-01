Гравець збірної Англії потрапив у секс-скандал через інтимне відео
- Сьогодні, 20:21
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Деле Аллі та Рубі Мей. Фото Focus Images
Деле Аллі став героєм скандалу у себе на батьківщині
Півзахисник «Тоттенгем Хотспур» і збірної Англії Деле Аллі став героєм скандалу.
В інтернеті з'явився 12-секундний ролик, у якому 21-річний хавбек нібито займається сексом з невідомою жінкою.
Відомо, що гравець перебуває у стосунках з моделлю Dolce & Gabbana Рубі Мей.
Як повідомляє The Sun, футболіст уже зв'язався зі своїми адвокатами з проханням розібратися в ситуації.
Додається, що відео вже було видалено.
У поточному сезоні Аллі провів за «шпор» 25 матчів в англійській прем'єр-лізі, відзначившись п'ятьма голами та дев'ятьма результативними передачами.
За збірну України Деле Аллі зіграв 22 поєдинки.