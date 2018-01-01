Гравець збірної Англії потрапив у секс-скандал через інтимне відео

Деле Аллі став героєм скандалу у себе на батьківщині

Півзахисник «Тоттенгем Хотспур» і збірної Англії Деле Аллі став героєм скандалу. В інтернеті з'явився 12-секундний ролик, у якому 21-річний хавбек нібито займається сексом з невідомою жінкою. Відомо, що гравець перебуває у стосунках з моделлю Dolce & Gabbana Рубі Мей. Як повідомляє The Sun, футболіст уже зв'язався зі своїми