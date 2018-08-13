Гравець збірної України травмувався у матчі чемпіонату Данії



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Артем Довбик. Фото zbirna.com

Тепер, очевидно, на Артема Довбика чекає операція

Українського нападника данського «Мідтьюлланна» Артема Довбика, судячи з усього, чекає хірургічне втручання

Сезон для форварда молодіжної збірної України почався непогано. У першому турі чемпіонату Данії нападник вийшов на заміну, заробив пенальті. Правда, партнер не реалізував 11-метровий.

У другому матчі тренер довірив Довбику місце у стартовому складі, проте на 60-й хвилині після одного із зіткнень гравець попросив заміну.

Висновки лікарів щодо травми Довбика оприлюднять до кінця тижня

У «Мідтьюлланні» спробували вирішити проблему консервативним шляхом, проте успіху це не принесло. Тому результати МРТ відправили у різні клініки, щоб визначитися, наскільки серйозне пошкодження коліна.

Судячи з усього, без хірургічного втручання не обійтися, а це говорить про те, що найближчим часом не можна буде побачити нападника на футбольному полі.

Довбик перейшов у «Мідтьюлланн» у січні нинішнього року. У минулому чемпіонаті українець провів за данську команду 10 матчів і забив один м'яч.

Джерело: zbirna.com