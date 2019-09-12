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    Гравець збірної України виборов з «Барселоною» перший титул нового сезону

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    БК &laquo;Барселона&raquo;&nbsp; - Гравець збірної України виборов з «Барселоною» перший титул нового сезону
    БК «Барселона» 
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    Команда Артема Пустового перемогла у фіналі Ліги Каталонії

    Центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий допоміг «Барселоні» вибороти перший титул у новому сезоні.

    «Барселона» перемогла «Андорру» в фіналі Ліги Каталонії – 93:92. Пустовий набрав 4 очки.

    Переможне влучання на останній секунді в активі Брендона Девіса.

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    Для «Барселони» це вже 22-га перемога в Лізі Каталонії.

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