Гравець збірної України виборов з «Барселоною» перший титул нового сезону
БК «Барселона»
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Команда Артема Пустового перемогла у фіналі Ліги Каталонії
Центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий допоміг «Барселоні» вибороти перший титул у новому сезоні.
«Барселона» перемогла «Андорру» в фіналі Ліги Каталонії – 93:92. Пустовий набрав 4 очки.
Переможне влучання на останній секунді в активі Брендона Девіса.
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Для «Барселони» це вже 22-га перемога в Лізі Каталонії.