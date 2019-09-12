Гравець збірної України виборов з «Барселоною» перший титул нового сезону



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Команда Артема Пустового перемогла у фіналі Ліги Каталонії

Центровий збірної України з баскетболу Артем Пустовий допоміг «Барселоні» вибороти перший титул у новому сезоні.



«Барселона» перемогла «Андорру» в фіналі Ліги Каталонії – 93:92. Пустовий набрав 4 очки.



Переможне влучання на останній секунді в активі Брендона Девіса.

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Для «Барселони» це вже 22-га перемога в Лізі Каталонії.