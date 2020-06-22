«А як по-іншому майору КГБ?». Білоруську біатлоністку Домрачову розкритикували за політичний пост



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Дарія Домрачова висловилася доволі розмито Фото - Instagram Дарії Домрачової

Спортсменку звинуватили, що вона хотіла вгодити усім і одразу

Колишня білоруська біатлоністка Дарія Домрачова піддалася критиці з боку своїх підписників після публікації політичного поста в Instagram. Чотириразова олімпійська чемпіонка закликала співвітчизників піти на президентські вибори, намічені на серпень.

«На численні запитання про моє ставлення до майбутніх виборів президента республіки Білорусь хотіла б залишити тут вичерпну відповідь: «Я абсолютно точно за вільні і чесні вибори у нас в країні. Точно так же, як і за те, що кандидати в президенти повинні відповідати визначеним законодавством вимогам. Моє право і обов'язок як громадянина – прийти на вибори 9 серпня і проголосувати. Люблю рідну мирну Білорусь!» - написала Домрачова.

Підписники спортсменки неоднозначно сприйняли цю публікацію – багато хто розкритикував Дарію за відсутність чіткої позиції.

«Вичерпного тут – дипломатичний мінімум. Думаю, такі люди, як Даша, самодостатні і ні від кого не залежать, могли б говорити відкритіше», - написав один з підписників.

«При всій повазі до ваших неоціненним спортивних заслуг, як громадянка ви виявилися так собі, «з гнучкою мораллю». А як по-іншому майору КГБ?» - невдоволений інший користувач.

«На жаль, але пост ні про що, краще було б взагалі промовчати, на мій погляд», - заявив ще один обурений.

«Немає нічого вичерпного: малодушна спроба догодити всім. Соромно за вас, тих людей, чия думка могло б ще більше надихнути нас, білорусів, за ваше мовчання і за ваші безхребетні висловлювання», - пише третій.

«Коли намагаєшся всидіти на двох стільцях», - пише ще один коментар під постом Домрачової.

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