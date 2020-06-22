  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «А як по-іншому майору КГБ?». Білоруську біатлоністку Домрачову розкритикували за політичний пост

    • Розсилка
    Дарія Домрачова висловилася доволі розмито - «А як по-іншому майору КГБ?». Білоруську біатлоністку Домрачову розкритикували за політичний пост
    Дарія Домрачова висловилася доволі розмито
    Фото - Instagram Дарії Домрачової

    Спортсменку звинуватили, що вона хотіла вгодити усім і одразу

    Колишня білоруська біатлоністка Дарія Домрачова піддалася критиці з боку своїх підписників після публікації політичного поста в Instagram. Чотириразова олімпійська чемпіонка закликала співвітчизників піти на президентські вибори, намічені на серпень.

    «На численні запитання про моє ставлення до майбутніх виборів президента республіки Білорусь хотіла б залишити тут вичерпну відповідь: «Я абсолютно точно за вільні і чесні вибори у нас в країні. Точно так же, як і за те, що кандидати в президенти повинні відповідати визначеним законодавством вимогам. Моє право і обов'язок як громадянина – прийти на вибори 9 серпня і проголосувати. Люблю рідну мирну Білорусь!» - написала Домрачова.

    Підписники спортсменки неоднозначно сприйняли цю публікацію – багато хто розкритикував Дарію за відсутність чіткої позиції.

    «Вичерпного тут – дипломатичний мінімум. Думаю, такі люди, як Даша, самодостатні і ні від кого не залежать, могли б говорити відкритіше», - написав один з підписників.

    «При всій повазі до ваших неоціненним спортивних заслуг, як громадянка ви виявилися так собі, «з гнучкою мораллю». А як по-іншому майору КГБ?» - невдоволений інший користувач.

    «На жаль, але пост ні про що, краще було б взагалі промовчати, на мій погляд», - заявив ще один обурений.

    «Немає нічого вичерпного: малодушна спроба догодити всім. Соромно за вас, тих людей, чия думка могло б ще більше надихнути нас, білорусів, за ваше мовчання і за ваші безхребетні висловлювання», - пише третій.

    «Коли намагаєшся всидіти на двох стільцях», - пише ще один коментар під постом Домрачової.

     Читайте також: Волейболістка з Тернополя підписала контракт із російським клубом
    Білорусь біатлон вибори КГБ спорт поза політикою Дарія Домрачова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ