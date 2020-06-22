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    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт

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    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт

    За життям цієї красуні в Instagram стежать понад 860 тисяч підписників

    Світовий спорт потроху оговтується від коронавірусної паузи. Повернулася до тренувань на початку червня і 21-річна німецька бігунка Аліса Шмідт, яка отримала від австралійського видання Busted Coverage почесне звання «Найсексуальніша спортсменка світу».

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    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт
    Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт

    Аліса народилася 8 листопада 1998 року в передмісті Берліна. Дівчинка ще в дитинстві вирішила стати спортсменкою, і в віці 7 років батьки віддали її в секцію легкої атлетики. Алісі сподобалося нове захоплення, і вона намагалася реалізувати себе в ньому.

    У 11 років дівчина визначилася, що буде виступати в забігах на короткі дистанції - 200, 400, 800 метрів, а також в естафеті 4 по 100.

    Сьогодні Аліса займається бігом на короткі дистанції, і вже встигла завоювати срібну медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики.

    У той же час набагато більших успіхів дівчина досягла в Instagram. За життям спортсменки стежать понад 860 тисяч підписників.

    Завдяки цій соціальній мережі дівчина підписала контракт з популярним спортивним брендом Puma, а також з найбільшим виробником спортивного харчування та біологічно активних добавок.

    легка атлетика
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