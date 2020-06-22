Гаряча німецька блондинка. Ефектні фото найсексуальнішої спортсменки світу Аліси Шмідт



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За життям цієї красуні в Instagram стежать понад 860 тисяч підписників

Світовий спорт потроху оговтується від коронавірусної паузи. Повернулася до тренувань на початку червня і 21-річна німецька бігунка Аліса Шмідт, яка отримала від австралійського видання Busted Coverage почесне звання «Найсексуальніша спортсменка світу».

Аліса народилася 8 листопада 1998 року в передмісті Берліна. Дівчинка ще в дитинстві вирішила стати спортсменкою, і в віці 7 років батьки віддали її в секцію легкої атлетики. Алісі сподобалося нове захоплення, і вона намагалася реалізувати себе в ньому.

У 11 років дівчина визначилася, що буде виступати в забігах на короткі дистанції - 200, 400, 800 метрів, а також в естафеті 4 по 100.

Сьогодні Аліса займається бігом на короткі дистанції, і вже встигла завоювати срібну медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики.

У той же час набагато більших успіхів дівчина досягла в Instagram. За життям спортсменки стежать понад 860 тисяч підписників.

Завдяки цій соціальній мережі дівчина підписала контракт з популярним спортивним брендом Puma, а також з найбільшим виробником спортивного харчування та біологічно активних добавок.